AGF's luftkaptajn afblæste krisen

HADERSLEV (Ekstra Bladet): AGF fik gjort op med den værste krisesnak, da aarhusianerne mandag aften hentede et fortjent point efter 0-0 ude mod Sønderjyske.

En stor oprejsning efter sammenbruddet i Lyngby for en uge siden, hvor AGF klaskede sammen i anden halvleg og smed en 1-0 føring.

Kampen i Haderslev gjorde op med indtrykket fra sidste runde.

AGF gik forsigtigt til kampen, men som kampen skred frem viste de mere og mere mod, og skulle kampen have haft en vinder, så gjorde AGF det fornødne i det sidste kvarter.

Mustapha Bundu kom tættest på, da han bankede sin afslutning på stolpen i en heltisk slutfase, hvor der ikke blev ofret mange tanker på at fedtspille sig til point.

Sammenlignet med hjemmeholdet, så var AGF klart de bedste til at skabe chancer i slutfasen, hvor Nicklas Helenius burde have taget helterollen, da han på kanten af det lille felt bankede kuglen over netop som kampen gik ind i overtiden.

AGF's cheftræner David Nielsen havde i dagene op til gyseren i Haderslev nedtonet krisesnakken. Hans kald op til kampstart mod Sønderjyske signalerede imidlertid, at fejlstarten ikke er negligeret.

AGF-træneren skrottede sensommerens eksperiment med tre mand i bagkæden. Det gav et kærkomment, men overraskende comeback til luftmonstret Nicklas Backman i forsvaret, og svenskeren førte tilmed holdet ind som anfører.

Backmans inklusion betød til gengæld en overraskende reservetjans til truppens mest løntunge spiller, Frederik Tingager, som slet ikke spillede med den fornødne autoritet i nedturen i Lyngby.

Signalet var ikke til at tage fejl af. AGF var taget til Haderslev at holde hjemmeholdet fra chancer, og det lykkedes stort set til perfektion. Først ved 70 minutter blev William Eskelinen for alvor kaldt i aktion på Eggert Jonssons kraftfulde hovedstød.

For David Nielsen udløste kampen panderynker i slutfasen, da den stærkt spillende Nicolai Poulsen fik raget den anden advarsel til sig, og nu må han imødese mindst en karantænedag.

