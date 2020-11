Al elitesport aflyst i syv kommuner

Regeringen indførte torsdag nye corona-restriktioner for syv nordjyske kommuner gældende frem til 3. december.

Borgere i de syv kommuner blev blandt andet bedt om at blive inden for deres kommunegrænse. Det får nu stor betydning for al elitesport.

- Det vil betyde, at der bliver lukket ned i forhold til kampe og turneringer. Det gælder alle sportsgrene, siger administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund Morten Mølholm Hansen til TV2 Nord.

- Det betyder, at man ikke kan spille kampe med hinanden, nogen vil være i stand til at træne. Det afhænger af, om man er bosiddende i samme kommune, siger direktøren.

Det drejer sig om kommunerne Thisted, Vesthimmerlands, Jammerbugt, Brønderslev, Læsø, Frederikshavn og Hjørring.

1. divisionsklubben Vendsyssel samt 2. divisionsklubberne Thisted og Jammerbugt fik allerede torsdag aflyst deres kampe i weekenden (læs mere her).

Af andre elitesportsklubber i de syv kommuner er ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks, fodboldklubben Fortuna Hjørring samt Vendsyssel Håndbold og Vendsyssel Elite Badminton.

