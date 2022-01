Amerikaner bygger videre på Tauson-sejr og når semifinale

Danielle Collins, der sendte Clara Tauson ud af Australian Open i tredje runde, er nu kun en kamp fra at stå i sin karrieres første finale i en grand slam-turnering.

Natten til onsdag dansk tid vandt den 27.-seedede amerikaner i kvartfinalen over den franske veteran Alizé Cornet.

Collins vandt opgøret med 7-5, 6-1 og møder i semifinalen enten Iga Swiatek fra Polen, der er seedet som nummer syv, eller den useedede Kaia Kanepi fra Estland.

I 2019 nåede Danielle Collins også frem til semifinalen i Australian Open, som hun tabte.

- Det er en utrolig følelse. Især med de helbredsmæssige udfordringer, som jeg har haft, siger den 28-årige amerikaner.

Collins, der først blev professionel som 22-årig, har været i fin form, siden hun i april 2021 gennemgik en operation og efterfølgende fik en skade i French Open.

- At være i stand til at komme tilbage til det her niveau og konkurrere på den måde, jeg har formået, har været meget givende, siger hun.

Collins roser også Tauson og de andre, hun har besejret i turneringen.

- De har været virkelig stærke, virkelige store atleter, siger hun.

Danielle Collins er kendt som en spiller, der aldrig giver op. I kampen mod Clara Tauson tabte hun første sæt, og var bagud med 0-2 i andet sæt, før hun kæmpede sig til sejren.

Hvis Collins kommer i finalen i Melbourne, kan det sende hende op i top-ti på verdensranglisten. Hun har aldrig været rangeret højere end nummer 23.