Amnesty klæder landsholdet på til besøg i Aserbajdsjan

EM-kvartfinale i Aserbajdsjan.

Ja, det lyder måske lidt underligt, men på lørdag sker det faktisk, når Danmark møder Tjekkiet i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, adskillige tusinde kilometer og to tidszoner væk fra EM's kernelande i Centraleuropa.

Men det er ikke kun geografien, der vækker opsigt. I Aserbajdsjan er der talrige eksempler på ulovlige anholdelser og chikane af systemkritikere, statskritiske journalister og oppositionspolitikere, skriver menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

Derfor har Dansk Boldspil-Union (DBU) allieret sig med netop Amnesty for at blive klædt på til besøget i landet.

Det skriver DBU på sin hjemmeside.

- Aserbajdsjan har udfordringer i forhold til basale menneskerettigheder. Derfor har vi søgt råd hos Amnesty International i Danmark og fået deres viden, som vi giver videre til vores trup, stab samt til de danske fans, der vil rejse til Baku for at se kampen, siger DBU-direktør Jakob Jensen på hjemmesiden.

- Vi er taknemmelige for de fans, der vil bakke op om landsholdet, og vi foreslår, at de sætter sig ind i forholdene i Aserbajdsjan, når de besøger landet.

Politisk rådgiver i Amnesty International Danmark Annette Stubkjær Rimmer påpeger, at styret i Aserbajdsjan flere gange tidligere har benyttet store sportsbegivenheder til at dække over menneskerettighedskrænkelser.

- EM i fodbold er ingen undtagelse. Derfor glæder det os, at vi kan dele vores viden om menneskerettighedssituationen i Aserbajdsjan med både DBU og de fans, der vælger at rejse til landet, siger hun.

Lørdagens kvartfinale er den sidste af i alt fire EM-kampe i Baku. Tidligere på ugen kom landstræner Kasper Hjulmand med sit bud på, hvorfor der skal spilles i det omstridte land.

- Jeg tror ikke, der er nogen, som siger, 'hvordan kan vi lave de bedst mulige rammer for at få et højt sportsligt niveau? Lad os lægge kampe i Baku'. Det er ikke for niveauets eller spillernes skyld. Det må være nogle andre interesser, der gør, at vi skal flyve så langt.

- Det må være af økonomiske og politiske årsager, lød det fra Hjulmand.

Han accepterer, at der atter stilles etiske spørgsmål om et spillested for fodboldlandsholdet.

Men landstræneren efterlyser samtidig en national strategi udformet af idrættens toppolitikere, så det ikke er op til ham, DBU og spillerne at svare på de spørgsmål.

Torsdag formiddag lyder det fra DBU's fanservice, at der er solgt knap 1000 billetter til danskere til lørdagens kvartfinalebrag, som går i gang klokken 18 dansk tid.