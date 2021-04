Amok i homofobisk angreb på skuespiller

En af NBA's største basketstjerner er kommet i uføre efter et angreb på skuespilleren og komikeren Michael Rapaport.

Rapaport har på Twitter offentliggjort en serie beskeder fra den 11-dobbelte All Star Kevin Durant, hvor NBA-stjernen kaster om sig med rasende bemærkninger rettet mod den 51-årige.

- Du er en kælling, når du overhovedet går op i, hvordan jeg laver et interview. Det eneste, du gør, er at sutte pik på andre mænd for at få opmærksomhed, siger Kevin Durant i en besked, der er en del af en stribe vrede udfald mod Michael Rapaport, hvor de homofobiske udfald står i kø.

Den 51-årige skuespiller lagde beskederne op på Twitter for nogle dage siden og forklarede hvorfor.

- Jeg modtager trusler og modbydelige beskeder dagligt, men aldrig i mine vildeste drømme havde jeg troet, at Kevin Durant ville være iblandt dem, indleder han.

Det fremgår af beskederne, at den dårlige stemning mellem de to udspringer fra en bemærkning fra Michael Rapaport i slutningen af 2020, hvor han kritiserede Kevin Durants optræden i et interview.

Kevin Durant, der vandt NBA med Golden State Warriors i 2017 og 2018 er lige nu skadet og er ikke kampklar for sit nuværende hold, Brooklyn Nets.

Men i aftes kommenterede Kevin Durant kort affæren.

- Jeg er ked af, at folk har set det sprog jeg benyttede. Det er virkelig ikke, hvad jeg ønsker folk skal se og høre fra mig.

- Men jeg håber at lægge det bag mig og jeg kan komme tilbage ud på banen, sagde Kevin Durant ifølge New York Post.

