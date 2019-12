Analytiker: ‘Rene’ russere har intet at frygte

WADA’s beslutning om at udelukke Rusland i fire år for dopingsvindel forhindrer ikke russiske atleter i at stille op ved for eksempel OL

Med hård retorik har det internationale antidopingagentur WADA udelukket Rusland fra store internationale sportsbegivenheder i fire år som konsekvens af systematisk snyd og forsøg på at manipulere undersøgelsen af statsautoriseret doping i landet.

I praksis er tingene dog ikke så sort-hvide, som retorikken lader forstå, for i praksis er russiske atleter ikke umiddelbart udelukket. Det siger Stanis Elsborg, som er analytiker i Play the Game, der arbejder for demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i sport.

- Jeg har også set de internationale og danske overskrifter om, at Rusland nu er udelukket, det er for tidligt at konkludere, siger Elsborg.

Præsident Putin lægger enorm vægt på sport og suger den prestige til sig, som kommer af værtskabet for internationale sportsbegivenheder. Muligheden for at tilegne sig værtskaber er nu indskrænket på grund af landets systematiske dopingsvindel. Foto: Mikhail Klimentyev / Ritzau Scanpix

- Det interessante bliver hele det følgende efterspil, og hvordan de mange smuthuller i WADA’s vedtagelse vil blive udnyttet. Ved OL bliver udfaldet formentligt, at russiske atleter bare stiller op under neutralt flag.

- WADA’s beslutning får formentlig ikke den helt store konsekvens for Rusland i og med, at der er en række smuthuller, der lader Rusland slippe uden om sanktionen, siger Elsborg.

Smuthullerne er indbygget i beslutningen, fordi total udelukkelse af Rusland ville betyde, at atleter, som ikke er plettet af doping, uretmæssigt blev frataget muligheden for at konkurrere ved eksempelvis OL.

Hvad det rent sportslige angår, får udelukkelsen altså kun betydning for atleter, der ikke kan bevise, at de er ‘rene’, understreger Elsborg.

- Hvis man ikke har haft fingrene i kagedåsen, så at sige, så får WADA’s beslutning ingen betydning, siger Stanis Elsborg.

Det, der virkelig kommer til at betyde noget for Rusland, er ifølge Elsborg, at Rusland er afskåret fra at byde på store sportsbegivenheder i en periode. Det har altid været af høj prioritet for præsident Putin at trække store events til Rusland, men jagten på de store, prestigefyldte stævner må nu indstilles i fire år.

De events, som Rusland allerede er blevet tildelt, får landet efter alt at dømme lov til at beholde, vurderer Elsborg. Udelukkelsen har nemlig det smuthul, at begivenhederne kun skal flyttes, hvis det er ‘praktisk og juridisk muligt’.

Det er ikke svært at forestille sig, at det viser sig praktisk umuligt at flytte dem til et andet land, siger Elsborg og anfører, at for eksempel præsidenten for den internationale ishockeyunion allerede har erklæret i internationale medier, at det er helt umuligt at flytte VM 2023 væk fra Rusland.

- Rusland har på det seneste fået en perlerække af store begivenheder tildelt, senest EM i svømning i 2021. Mon ikke også, det anses for at være praktisk og juridisk umuligt at flytte det stævne væk fra Rusland?

- Jeg støtter op om den beslutning, WADA har truffet, men det undrer mig bare, at man ikke i første omgang anbefalede en total udelukkelse af Rusland uden smuthuller, siger Stanis Elsborg.

Rusland har nu 21 dage til at acceptere dommen eller appellere den til sportens voldgiftsret, CAS.

