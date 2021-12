2,5 milliarder kroner i erstatning

De misbrugte ofre i den omfattende amerikanske gymnastikskandale kan se frem til erstatning i milliardklassen, efter at de blev misbrugt af landsholdslægen Larry Nassar.

Gymnasterne vil sammenlagt få 380 millioner dollar i erstatning, hvilket svarer til 2,5 milliarder danske kroner.

Det er resultatet af et forlig, som afslutter fem års juridisk kamp mellem parterne.

Det skriver Wall Street Journal ifølge nyhedsbureauet AFP.

Larry Nassar har fået lange fængselsdomme for sine overgreb på gymnaster. Foto: REBECCA COOK/Ritzau Scanpix

Der er ifølge avisen tale om et af de højeste beløb, der nogensinde er udbetalt til ofre for seksuelle overgreb.

Det er det amerikanske gymnastikforbund, USA's olympiske komité (USOPC) og de to organisationers forsikringsselskaber, der er erstatningspligtige.

Larry Nassar blev i 2017 idømt 60 års fængsel for besiddelse af materiale af overgreb mod børn.

Året efter fik han to nye domme på henholdsvis 125 og 175 års fængsel for at have forgrebet sig på flere hundrede amerikanske gymnaster.

Over 260 piger og kvinder er stået frem og har anklaget Nassar for at have krænket dem seksuelt. Overgrebene er angiveligt sket under dække af, at det skulle være lægelig behandling.

Den skandaleramte sportslæge har tilstået, at han begik overgreb mod piger og unge kvinder, da han arbejdede for Michigan State University og det amerikanske gymnastikforbund, der træner OL-gymnaster.

57-årige Larry Nassar var de amerikanske gymnasters læge gennem fire olympiske lege.

Stjernen Simone Biles har været i spidsen for de misbrugte gymnastikudøvere, der stod frem og fortalte om Nassars overgreb.