29-årig stjerne fundet død

Mandag aften kom den tragiske melding om, at Jacinda Barclay er blevet fundet død i sit hjem nær den australske by Perth.

Politiet fik 7.35 dansk tid meldingen om fundet af en livløs kvinde i et hus i byen Chidlow. Politiet og ambulanceredderne hastede til stedet, men Jacinda Barclay blev erklæret død ved ankomst.

Der var ikke tegn på nogen forbrydelse.

Jacinda Barclay var et multitalent uden lige.

Hun spillede amerikansk fodbold, baseball og australsk fodbold på elite-niveau. Barclay står noteret for 23 professionelle kampe i australsk fodbold, fem kampe som austalsk pitcher til VM i baseball og så har hun også været quarterback for Chicago Bliss i amerikansk fodbold.

Det tragiske dødsfald har affødt reaktioner verden over, hvor folk mindes Barclays person og karriere.

- Jacinda gjorde ikke kun et kæmpe indtryk i vores sport, men også i en lang række andre sportsgrene. Vi er i chok over hendes dødsfald og tabet af et medlem af vores tætte baseball-fællesskab, siger direktøren for australsk baseball, Cam Vale.

Jacinda Barclay har i mange år været fortaler for bedre kvindelige rettigheder i sportens verden.

Flere af Barclays holdkammerater kammerater har også kommenteret denne tragiske hændelse.

- Det er helt ufatteligt, og det knuser mit hjerte. Jacinda var enhver spiller og træners drøm. Hun var en frygtløs leder fuld af positivitet, spilforståelse og dedikation. Vigtigst af alt var hun en rigtig 'badass', skriver den tidligere holdkammerat Steph Mur på Instagram.

