Årets klammeste fejring - og så går det ud over publikum

Der findes mange mærkværdige fejringer af scoringer i sportens verden. Nogle sjovere end andre.

Isaiah Crowell, der huserer som running back for New York Jets i NFL, må dog være en kandidat til at have lavet en af de mere bizarre.

Amerikaneren lavede touch down i opgøret mod sin tidligere klub Cleveland Browns, og det skulle åbenbart fejres ved at bruge bolden som toiletpapir. Crowell tørrede sig ganske enkelt bagi med bolden, inden han kastede den ud til sin tidligere klubs fans.

Det kostede i første omgang en straf på 15 yards for usportslig opførsel, men sagen blev ikke lagt i graven med det.

Gerningsmandens træner synes således overhovedet ikke, at det var sjovt. Todd Bowles har efterfølgende sagt, at handlingen ikke kan undskyldes, og at man har taget hånd om det internt.

Ifølge træneren kommer det aldrig til at ske igen, og den linie følger Isaiah Crowell trods alt også.

- Jeg skal kontrollere mig selv. Jeg mener ikke, at det skyldes det stadion, jeg var på, svarer han på spørgsmålet om, hvorvidt det var en 'gestus' til sit gamle publikum.

- Jeg gjorde det, så jeg må acceptere enhver straf, der følger med fejringen. Jeg ved godt, at jeg ikke kan sætte mine holdkammerater i den position, forklarer han.

Trods Isaiah Crowells touchdown tabte New York Jets 17-21 til Cleveland Browns.

Foto: AP

