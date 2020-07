Hvis man surfer på gigantiske bølger, risikerer man også at komme galt af sted.

Det ved de alt om i det internationale surferforbund World Surf League (WSL), som lige nu er i færd med at kåre årets vildeste styrt fra surfbræt i WSL-regi.

Fem kandidater er nominerede, hvoraf tre af dem er kommet galt af sted på samme strand, nemlig Peahi på den nordlige del af Hawaii-øen Maui, blandt surfere kendt som 'Jaws'. De tre uheld fandt oven i købet sted på samme dag, 12. december 2019.

Den berygtede strand Nazare i Portugal, der er kendt for at have verdens højeste bølger, tegner sig også for et enkelt styrt, mens det sidste skete et sted man ikke umiddelbart forbinder med surfing, nemlig Mullaghmore Head i Irland.

