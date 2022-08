Aastrand slider sig til EM-bronze og ryger i vandet

Den danske kajakroer Emma Aastrand Jørgensen tog søndag for anden dag i træk en medalje ved EM i München.

Hun kunne ikke leve op til guldet i 200 meter enerkajak lørdag, men med en heroisk slutspurt, som endda sendte hende i vandet på målstregen, fik hun kæmpet sig til en bronzemedalje.

Den skal hun dele med sloveneren Anja Osteman, som krydsede målstregen på det olympiske rostadion i præcis samme tid som Aastrand Jørgensen.

Guldet gik til polakken Anna Pulawska, som var et sekund foran ungareren Eszter Rendessy. Godt to hundrededele af et sekund efter krydsede Aastrand Jørgensens bådspids målstregen, mens hun tiltede i vandet.

Efter en god start lå danskeren lige uden for podiet det meste af vejen, men på de absolut sidste meter lykkedes det hende nærmest at kaste kajakken over målstregen til en podieplads.

Annonce:

Emma Aastrand Jørgensen vandt ved OL i Tokyo sidste år bronze i både 200 meter og 500 meter enerkajak. Ved OL i 2016 blev det til sølv på sidstnævnte distance for hende.

Til VM på hjemmebane på Bagsværd Sø sidste år hentede hun præcis samme medaljer, som hun tog ved EM i München - guld på 200 meter og bronze på 500 meter.

Et par timer tidligere var Morten Graversen og Simon Jensen i aktion i finalen i 1000 meter toerkajak.

Danskerne var fint ude, men kunne ikke holde farten over hele distancen. Det endte med en syvendeplads - 6,7 sekunder efter de tyske guldvindere.

Også i 500 meter toerkajak var der dansk finaledeltagelse, men trods en kanonstart blev det til en skuffelse for René Holten Poulsen og Victor Aasmul.

De to danskere lå længe med i medaljekampen, men på de sidste 200 meter stivnede de og endte sidst af de ni både i finalen.

Senere søndag var der mere metal til Danmark, da kvindernes firerkajak hentede EM-sølv.

Annonce:

Båden med Frederikke Matthiesen, Sara Milthers, Pernille Knudsen og Bolette Iversen blev kun overgået af de polske verdensmestre.