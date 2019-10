Absurd manipulation i 40 år: Nu er det slut

Lodtrækninger i store sportsturneringer skulle gerne være helt tilfældige.

Men sådan er det ikke i skak. Eller rettere sagt sådan har det ikke været før nu.

- Helt siden 1980 har vi haft et princip om at ændre kampprogrammet for at undgå, at nationer, der er i konflikt med hinanden, de skal mødes på skakbrættet. Nu ændrer vi retningslinjerne, siger FIDEs vicepræsident Nigel Short til NRK.

Skakspillere, der boykotter hinanden, har de seneste år givet problemer i international skak.

Blandt andet har israelske skakspillere været nægtet adgang til turneringer i Saudi Arabien med verdensnavnet Magnus Carlsen, og de oplever også, at iranske spillere nægter at spille mod dem.

Heller ikke spillere fra Rusland og Ukraine vil møde hinanden, ligesom dem fra Armenien og Aserbajdsjan heller ikke vil det.

- Vi regner med at støde på dette problem oftere nu. Ingen tvivl om det. Men en trækning bør altid foretages af en computer, og trækningen bør være tilfældig, siger Short.

- Ved gentagne brud vil vi til sidst suspendere forbund, der bryder reglerne. De ødelægger turneringer og skader spillets omdømme, siger Short.

Dansker bag skakverdensmester: Vi er forberedt på alt

Artiklen fortsætter under billederne

Russiske Alexandra Kosteniuk har været verdensmester, men fremover kan hun også risikere at møde ukrainere, for nu er der ikke manipulerede lodtrækninger mere. Foto: ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL/Ritzau Scanpix

Den indiske skakspiller Tania Sachdev kan fremover se frem til mere fair lodtrækninger, for nu skal der ikke længere ændres på grund af lande, der ikke vil mødes. Foto: PANKAJ NANGIA/Ritzau Scanpix

Se også: Tronskifte: Historisk udfordrer til Norges stolthed

Den norske ekspert Atle Grønn blev først sidste år gjort opmærksom på manipulerede lodtrækninger - der også er forekommet ved VM i lynskak.

- Det er helt absurd, at man manipulerede opsætningen. Sådan noget må ikke forekomme.

- Manipuleringen var ikke af ond vilje, men lader du en computer ene og alene lave trækningen, så er du sikret fuld objektivitet. Så er der ingen nationer eller forbund, der bliver favoriseret, siger den norske ekspert.

Han peger på, at det bliver umuligt for et land som Iran at fortsætte kravet om ikke at spille mod Israel.

Tidligere har en fodboldboss været fremme og fortælle, hvordan man i Europa snyder ved lodtrækninger ved at smide kugler i køleskabet på forhånd, som du kan læse LIGE HER.

Se også: Skak-verden i sorg: 20-årig stormester død