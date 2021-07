Absurd OL: Lyden er en kopi

OL uden tilskuere kommer alligevel til at have tilskuerlyd på stadion - og der er også andre digitale tiltag planlagt i Tokyo, men ikke alle er glade for initiativet

Normalt er Olympiske Lege en folkefest med udsolgte stadions og arenaer til selv de mindste sportsgrene.

Men ved OL i Tokyo, der indledes fredag, så betyder coronaepidemien, at ingen tilskuere vil være på plads.

Der bliver dog ikke helt stille, for der er gjort en masse dåselyd klar.

- Vi vil forsøge at skabe en atmosfære ved alle sportsgrene ved at kopiere lyden fra de seneste OL. Lyden ved beachvolley kommer eksempelvis fra beachvolley i Rio, siger chefen for den olympiske tv-produktion, Yiannis Exarchos, til Bild.

Tomme stadions bliver et permanent syn i Tokyo denne sommer. Foto: Kim Kyung-Hoon/Ritzau Scanpix

Lyden kommer ikke kun på tv, men også ude på stadion og i hallerne, så atleterne får fornemmelsen af, at der er folk, der faktisk reagerer på, hvad de laver.

- Vi ønsker at støtte atleterne, så de ikke skal føle sig alene på stadion. Det er et forsøg på at bringe stemning ind og vise, at milliarder af mennesker over hele kloden følger dem. Vi bruger ny teknologi til at lave en god lyd, siger IOC-præsident Thomas Bach.

Hos de tyske stjerner er der delte meningen om konceptet.

- Det er bedre end ingenting, men normalt lukker jeg mig alligevel inde, så jeg glemmer alt omkring mig, siger spydkasteren Johannes Vetter.

- Det er en dejlig idé, men de kan ikke få det til at lyde ægte. Hvis noget kommer på det forkerte tidspunkt, så vil det være underligt og ikke autentisk, siger banecykelrytteren Maximilian Levy.

- Jeg ville synes, at det var mere cooler, hvis de i det mindste lod os atleter komme ind og støtte de andre, men det er også forbudt, siger judo-verdensmesteren Anna-Marie Wagner.

- Jeg er ikke for, at vi afspiller bragende bifald fra tilskuere, der ikke er der. Vi har nok fake-news, og vi har ikke brug for falsk bifald. Flot musik fungerer også, lyder det fra rytteren Isabel Werth.

Her skulle tilskuerne juble over karate, men det bliver dåselyd fra tidligere OL, men karate har aldrig været med før, så hvad gør man så...? Foto: Issei Kato/Ritzau Scanpix

Arrangørerne planlægger blandt andet tilskuerlyd, når atleterne kommer ind i arenaerne, men erkender, at det bliver svært at reagere impulsivt, hvis der eksempelvis bliver slået verdensrekord.

Sky News har tidligere beskrevet, hvordan digitale tv-tjenester vil give muligheden for, at man selv kan trykke på en jubelknap hjemme ved fjernbetjeningen, når der sker noget godt.

- Systemet vil så samle alle data og kreere et kort over jubel, der vil blive vist på tv-skærme ude på arenaerne, lyder det.

Der vil også blive eksperimenteret med tv-skærme, hvor flere hundrede mennesker popper op, mens de jubler hver for sig.

Med nul tilskuere på stadion misser atleterne også muligheden for at kramme familien på tilskuerpladserne, men også det er der rådet bod på.

- Nogle arenaer giver atleterne mulighed for at oprette forbindelse via videoopkald med op til fem familiemedlemmer eller venner, så snart konkurrencen er overstået, lyder det.

Åbningsceremonien til OL afvikles fredag, mens afslutningsceremonien foregår søndag 8. august.

Tidligere på måneden trak en stor stjerne sig, fordi han ikke gad OL uden tilskuere.