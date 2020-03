Afbrudt af corona: Så gik fans i oprør

For nylig blev de to basketballstjerner Rudy Robert og Donovan Mitchell konstateret smittede med coronavirus efter en situation, hvor de gramsede på hinanden og jokede med, at de begge var blevet testet positive for virussen.

Efterfølgende måtte det officielle basketforbund, NBA, tage konsekvensen og suspendere ligaen med øjeblikkelig virkning. Derfor udsendte de et åbent brev på deres hjemmeside til de mange fans.

Det betød samtidig, at den igangværende kamp mellem Sacramento Kings og New Orleans Pelicans, som blev spillet natten til torsdag måtte afbrydes med det samme.

Fansene var dog langt fra tilfredse med dette, og derfor gjorde flere af tilskuerne til kampen oprør og udtrykte deres utilfredshed ved at bue højlydt, mens speakeren i hallen annoncerede suspenderingen.

Jokede med corona: Nu er holdkammerat smittet!

Dermed måtte flere af fansene gå skuffede hjem.

NBA har indtil videre besluttet, at ligaen er suspenderet de næste 30 dage.

I forvejen har USA taget konsekvensen af den voldsomme spredning af coronavirus, og forleden meldte den amerikanske præsident, Donald Trump, ud, at der ikke længere ville kunne komme personer ind i landet fra Europa.

Det er endnu uvist, hvorvidt den indeværende sæson af NBA bliver genoptaget om 30 dage. NBA forklarer dog, at ligaen igen vil blive sat i gang, så snart det er sikkert nok at afvikle kampene.

Du kan se hele situationen, hvor fansene er utilfredse, øverst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her går det galt for Rudy Gobert, der ikke var klar over, at han var smittet med coronavirus. Video: AP/KUTV