Afdød dansker hyldes: - Hvil i fred, min danske ven

En trist nyhed ramte mandag det danske dartmiljø.

Den tidligere danske landsholdsspiller og lidt af en legende i dansk dart Jann Hoffmann afgik ved døden i en alder af 65 år efter længere tids sygdom.

Jann Hoffmann vandt to danske mesterskaber, men gjorde sig også bemærket på den internationale scene. Blandt andet ved diverse verdensmesterskaber i sin aktive karriere, men også senere som landstræner.

Hollandske Raymond van Barneveld, der er femdobbelt verdensmester og en af sportens mest succesfulde spillere, hylder da også sin danske ven på Twitter.

- I dag modtog jeg den triste nyhed, at den tidligere danske dartspiller Jann Hoffmann er død i en alder af 65 år.

- Jeg har kendt Jann i mange år, og han var altid sød og hjælpsom. I de seneste år så jeg ham altid i Ally Pally (Alexandra Palace, London, red.), hvor han coachede og støttede andre danske dartspillere, skriver han.

- Jann beviste over for dartverdenen, at hvis du spiller godt og tror på det, så kan du gøre store ting, og det lærte jeg meget af. Hvil i fred, min danske ven. Du var et stort aktiv for vores sport, og vi vil savne dig, lyder de flotte ord fra superstjernen.

Jann Hoffmann var med til fire verdensmesterskaber i starten af 90'erne og lå en overgang nummer ni på verdensranglisten, inden hjerteproblemer ifølge dartnyheder.dk satte en stopper for karrieren.

Han forsøgte at genoptage karrieren et år senere, men helligede sig efterfølgende jobbet som landstræner.

Også den danske dartkommentator Michael Frydendahl har mindet sin gamle ven i et opslag på Facebook.