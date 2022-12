Afghanistan truet med udelukkelse

Siden Taliban er kommet tilbage til magten i Afghanistan, er vilkårene for kvinder og unge piger, der ønsker at dyrke sport, blev væsentligt forringet.

Det siger Den Internationale Olympiske Komité (IOC), som derfor nu truer Taliban med at smide landet ud af det olympiske selskab, hvis ikke tingene ændrer sig.

Efter et møde i IOC's bestyrelse, hvor en rapport om udviklingen for kvinder og piger i landet blev fremlagt, udtrykte IOC efterfølgende bekymring over udviklingen.

Og man indledte en sabelraslen over for Taliban.

- Den afghanske olympiske delegations mulighed for deltagelse ved OL i Paris i 2024 vil afhænge af de fremskridt, der sker inden for helt grundlæggende problemer med sikker adgang til at kunne dyrke sport for kvinder og unge piger i landet, lyder det fra IOC ifølge Reuters.

Selv om IOC altså truer med udelukkelse fra OL, har man ikke givet nogen deadline for, hvornår forholdene skal være bragt i orden.

Hos Human Rights Watch (HRW), der arbejder for at sikre overholdelse af menneskerettigheder rundt om i verden, ser man gerne, at IOC går mere drastisk til værks over for Taliban.

- Det vil ikke tage IOC mere end en dag at smide Taliban ud af den olympiske bevægelse, fjerne status som medlem og stoppe den økonomiske støtte, som IOC giver til landet, lyder det fra Minky Worden, HRW's direktør for globale initiativer, ifølge Reuters.

Fra IOC's side lyder det, at man fortsat vil yde direkte støtte til de afghanske atleter, hvor det er muligt. Hvordan man vil sikre, at støtten havner i de rigtige hænder, melder historien ikke noget om.