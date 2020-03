Afgjort ved skrivebordet: De er mestre

Det var næppe med det sædvanlige guldkonfetti og champagnesprøjt, at Bakken Bears torsdag kunne fejre klubbens 18. DM-titel.

Basketligaen har ligget stille siden starten af marts på grund af coronakrisen, men Danmarks Basketball Forbund (DBBF) har valgt at uddele medaljerne, efter at sæsonen endegyldigt er blevet aflyst.

Dermed er herrerne fra Bakken Bears igen danske mestre, mens Hørsholm 79ers tager titlen hos damerne, da det var de to førende hold i grundspillet ved afbrydelsen.

Det meddeler DBBF på sin hjemmeside.

- Et stort flertal i begge ligaer har opfordret DBBF til at uddele medaljer på trods af den forkortede sæson, og den opfordring har bestyrelsen valgt at følge, skriver forbundet.

I Dameligaen går sølvet til BK Amager og bronzen til BMS-Herlev, mens det hos herrerne er Randers, der får sølv, og Horsens ender med bronze.

Grundspillet hos damerne var færdigspillet, hvorfor det var relativt simpelt at uddele medaljerne.

Anderledes forholdt det sig hos herrerne, hvor holdene manglede fra to til fire kampe i grundspillet. Derfor valgte DBBF at lade sejrskoefficienten afgøre det.

Med en kamp til gode i forhold til Randers og to points forspring kunne der ikke pilles ved Bakkens topplacering. Men i forhold til andenpladsen havde Horsens fire point op til Randers og to kampe i hånden.

Dermed kunne Horsens egentlig nå op og være helt lige med Randers, men med udregningsmodellen anvendt af DBBF, når Horsens kun en sejrsprocent på 77, mens Randers har en på 79.