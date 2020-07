Afslører vanvittig mishandling

Som ung atlet blev den tidligere kinesiske kunstskøjteløber Jessica Shuran Yu udsat for vold og mishandling under træning.

Den nu 19-årige Shuran Yu forklarer, at hun blandt andet blev sparket af trænere med spidsen af skøjter, mens det også var normalt at blive kaldt 'doven', 'dum', 'retarderet' eller 'fed'.

- Misbruget begyndte, da jeg var 11 år gammel. De sparkede mig, hvis jeg havde begået en fejl. Hvis jeg havde en rigtig dårlig dag, skulle jeg tage armen frem og blev så slået ti gange. Jeg blødte og fik sår, siger hun til The Guardian.

Jessica Shuran Yu fortæller, at misbruget ofte skete foran andre til træningen. Hun fortalte det dog hverken til venner, lærere på hendes skole eller andre, fordi hun følte, at det var 'utroligt ydmygende'.

- På et tidspunkt i mit liv fik misbruget mig til at hade sporten. Jeg var bange for at gå til træning. Jeg ville ønske, at jeg var med i en bilulykke og græd under træningen. Men i dag ved jeg, at det ikke var kunstskøjteløb, jeg hadede, siger hun.

Kineseren opfordrer Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at gøre mere for at beskytte unge piger, som træner under lignende forhold i Kina. For nyligt har hun med egne øjne set en ung kunstskøjteløber, som blev slået og trukket hen over isen i et træningscenter i den kinesiske by Beijing.

Jessica Shuran Yu vil bidrage til, at andre ikke oplever det samme som hende. Foto: Joosep Martinson - International Skating Union/Getty Images

Blev inspireret til at stå frem

Jessica Shuran Yu besluttede at fortælle sin historie, efter at hun havde set Netflix-dokumentaren 'Athlete A'.

Dokumentaren handler om over 200 piger og unge kvinder, der blev mishandlet over en lang årrække af den pædofile læge Larry Nassar, der arbejdede for det amerikanske gymnastikforbund USA Gymnastics.

Samtidig havde forbundet ikke den store interesse i at stoppe forbrydelserne, da profit, sponsoraftaler og medaljer blev prioriteret over børns og unge pigers velbefindende af den nu tidligere formand Steve Penny. Læs mere om den skrækindjagende dokumentar her.

