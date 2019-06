Afsløring: Sådan styrer sheiken fra kulissen

Når IOC på onsdag vælger ti nye medlemmer på sessionen i Lausanne, sidder den mægtige kuwaitiske sheik Ahmad Al-Sabah i baglokalet og styrer løjerne.

Sheiken er tilbage!

Al-Sabah har i mange år været anset som den mest magtfulde idrætspolitiker i verden. Han går under navnet ’Kongemageren.’

På grund af korruptionsanklager har sheiken midlertidigt måttet træde tilbage fra mange af sine hverv. I stedet er han nu i færd med at manøvrere sig til en række magtpositioner ved hjælp af stedfortrædere.

Sheik Ahmad Al-Sabah tilhører den kuwaitiske kongefamilie. Han har været leder af OPEC og har bestridt en række ministerposter i Kuwait.

For tre år siden var han desuden IOC-medlem, rådsmedlem i FIFA, præsident for Den Asiatiske Olympiske Komité, OCA, præsident for sammenslutningen af olympiske komitéer, ANOC, og præsident for Det Asiatiske Håndboldforbund.

Bestikkelse

Men i 2017 begyndte nedturen. Her afslørede statsadvokaten i Brooklyn i New York, at et medlem af FIFA’s revisionskomité, Richard Lai, som også var præsident for fodboldforbundet i Guam, havde modtaget mere end 850.000 dollars, 6,6 millioner kroner, i bestikkelse fra 2009 til 2014.

Pengene kom fra en gruppe ledere knyttet til FIFA, Det Asiatiske Fodboldforbund, AFC, og OCA.

Sheik Ahmad Al-Sabah er ikke navngivet i retsdokumentet fra Brooklyn, men det blev hurtigt kendt at mistænkt No. 2 – Suspect No. 2 – var sheiken fra Kuwait.

Artiklen fortsætter under billedet...

Richard Lai fra Guam modtog bestikkelse gennem flere år. Foto: Guam Football Association

Suspenderede sig selv

Baggrunden for bestikkelsen var at påvirke FIFA-præsidentvalget i 2011 og præsidentvalget i AFC i 2013. Præsidentposten i AFC gav på det tidspunkt automatisk plads i FIFA’s eksekutivkomité.

Richard Lais vidneforklaring til statsadvokaten i Brooklyn fik sheik Al-Sabah til at forlade sine poster i international fodbold.

Desuden har han midlertidigt suspenderet sig selv som IOC-medlem og fra præsidentposten i ANOC. Han undgår at rejse til lande, som har udleveringsaftale med USA.

Men han er fortsat præsident for OCA, og det er udgangspunktet for hans tilbagekomst som ’Kongemager’ i international idræt.

Afviser alle anklager

Som Ekstra Bladet afslørede i går, har flertallet af de ti nye IOC-medlemmer enten en broget fortid, eller også har de ingenting med idræt at gøre.

Flere af dem har tætte bånd til sheiken.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sheiken står bag milliardæren Erick Thorir fra Indonesien som nu bliver nyt medlem af IOC. Foto: Ritzau Scanpix.

I 2013 stod sheiken bag valget af Thomas Bach som IOC-præsident.

Bach har aldrig taget afstand fra sheiken, til trods for alle anklagerne imod ham.

Det seneste år har de to også været til stede sammen ved flere arrangementer i den olympiske familie.

Her har sheiken repræsenteret OCA.

Sheiken har selv afvist alle anklager og sagt, at det kun er et spørgsmål om tid, før han er tilbage som præsident i ANOC og som medlem af IOC.

Den vikarierende præsident i ANOC, Robin E. Mitchell fra Fiji, er sheikens nære allierede. Mitchell blev i 2017 valgt ind i IOC’s eksekutivkomité.

To af de nye IOC-medlemmer som vælges på onsdag, Matlohang Moiloa-Ramoqopo fra Lesotho og Mustapha Berraf fra Algeriet, sidder begge i eksekutivkomiteen i ANOC.

De har også tætte forbindelser til sheiken.

Ekstra Bladets afsløringer

Men det stopper ikke der.

Sheiken var før suspensionen fra IOC leder af Olympic Solidarity Commission, en fond, som giver milliarder af kroner i støtte til fattige dele af verden.

I sheikens fravær ledes fonden af Mitchell.

I fonden sidder også Mustapha Berraf og en anden nær ven af sheiken, grækeren Spyros Capralos.

Sidstnævnte har tidligere været udelukket fra den olympiske bevægelse på grund af fusk med billetter til OL. I 2016 afslørede Ekstra Bladet et enormt rænkespil i international idræt. Sheiken var den centrale figur.

I det omfattende materiale Ekstra Bladet havde adgang til, gik fire personer igen. De to første var sheiken og Husain al-Musallam, generaldirektør i OCA og vicepræsident i Det Internationale Svømmeforbund.

Den tredje var Patrick Hickey fra Irland, som har haft en central plads i IOC i mange år. Indtil han blev sat i husarrest for billet-svindel i Rio i 2016, var Hickey præsident for Den Europæiske Olympiske Komité, EOC. Alle tre sad sammen i Olympic Solidarity Commission. Den fjerde person var sheikens bror.

Artiklen fortsætter under billedet...

Spyros Capralos, til venstre, og Patrick Hickey er begge nære allierede med sheiken. De har også begge været involveret i billetskandaler. Hichey er stadig ude i kulden, mens Caprolos onsdag bliver nyt medlem af IOC. Foto: Ritzau Scanpix

I den omfattende reportageserie afdækkede Ekstra Bladet, at de fire personer brugte ANOC, OCA og EOC som deres egen butik.

De disponerede over næsten 500 millioner dollars af IOC’s solidaritetsfond over en fireårig periode.

Pengene brugte de til at skaffe sig indflydelse i nationale olympiske komitéer og i internationale forbund og for at skaffe sig kontrol over, hvem som for eksempel vælges ind i IOC.

Det arbejde ser ud til at fortsætte på onsdag, når sheiken fra kulissen får flere af sine støtter valgt ind i den olympiske familie.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nu går han efter bolden

Nu hvor sheik Ahmad Al-Sabah er suspenderet fra IOC og ANOC og har trukket sig fra FIFA, er det OCA, han bruger som base for igen at få indflydelse i international idræt, også i fodboldens verden.

På kongressen i Det Asiatiske Fodboldforbund, AFC, 6.-7. april i år i Kuala Lumpur i Malaysia blev mange delegerede presset til at stemme på Qatar-venlige kandidater. I kulissen trak sheiken i trådene.

Det viser dokumenter, Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Fredagen før kongressen cirkulerede der en liste på 15 navne, som OCA ønskede, at de stemmeberettigede på kongressen skulle sætte deres kryds ved.

Mistænkt og anklaget

Sheiken og OCA har flere gange været mistænkt og anklaget for at blande sig i indre anliggender i AFC, og flere kilder hævder, at det også skete denne gang.

De 15, som stod på listen, var på valg til flere AFC-komitéer og til fem pladser til FIFA’s styrende råd, det såkaldte Council. De fleste på listen støttede Qatars kamp for at arrangere fodbold-VM i 2022 alene.

Ekstra Bladet har listen med de 15 navne, og et hurtigt tjek viser, at de alle blev valgt ind.

På kongressen blev sheik Salman fra Bahrain genvalgt som AFC-præsident.

Sheik Salman stillede op som modkandidat til Gianni Infantino til posten som FIFA-præsident i 2015, men han tabte.

Sheik Salman er en kontroversiel person, blandt andet fordi han er anklaget for alvorlige brud på menneskerettighederne i sit hjemland.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sheik Salman fra Bahrain er er præsident for AFC og seniorvicepræsident i FIFA. Han er også en af sheik Al-Sabahs nære allierede. Foto: Lars Poulsen

Mulig stemmesvindel

Sheik Ahmad Al-Sabah sad i FIFA’s styrende råd i 2015, og han var en af Salmans støtter i kampen mod Infantino. Den kamp tabte han, men nu ser det ud til, at han var en af vinderne på AFC-kongressen, til trods for at han ikke længere har nogen formel rolle i international fodbold.

Ekstra Bladet har information om, at sheiken opererede fra et hotel i nærheden af kongreshallen. En af kandidaterne som stillede til valg på kongressen, og som sheiken ikke ønskede blev valgt, blev truet til at trække sig. Det nægtede han.

Afsløringerne af mulig stemmesvindel stiller ikke blot spørgsmål ved, om valgene i AFC er frie og uafhængige. De skal også ses i en større, regional sammenhæng.

AFC-valget styrkede nemlig Qatars rolle i international fodbold. Det sker på et tidspunkt, hvor Qatar er offer for en regional blokade, først og fremmest fra Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater. Qatar var længe presset til at dele VM i 2022 med sine naboer.

Men efter valget i AFC og i ugen før FIFA-kongressen i Paris i begyndelsen af juni blev forslaget om at udvide VM 2022 til Qatars nabolande endelig skrinlagt. Sheiken, som havde støttet Qatar fra baglokalet, havde igen fået det, som han ville.

Se også: Her er Fredes blakkede legekammerater

Se også: Sportens mægtigste sheik i frit fald

Se også: Sportens største skiderik sidder endelig i spjældet