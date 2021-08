Akavet: Ekskæreste-drama for åben skærm

Der var lagt op til drama, da ekskærester Reanne Evans og Mark Allen mødte hinanden i første runde i snookerturneringen British Open.

De to snookerspillere, der var i et treårigt langt forhold, har sammen en 14-årige datter. Forholdet endte efter sigende skidt. Efterfølgende har de to spillere været i retten efter uenighed om Mark Allens børnebidrag til Evans, hvilket ikke har hjulpet på det dårlige forhold.

Allerede inden opgøret gik i gang, var der ingen tvivl om, at det vil blive en akavet og intens kamp, da Evans nægtede at give et fistbump, da eksmanden Allen rakte ud efter en hilsen kort før kampens start.

Opgøret, der hurtigt blev døbt 'Battle of the Exes' i britiske medier, var en tæt affære, hvor der blev spillet bedst af fem frames. Reanne Evans førte 2-1 og havde mulighed for at afgøre det i fjerde frame.

35-årige Evans missede dog muligheden for at vinde, og det skulle vise sig at være afgørende, da eksmanden Mark Allen efterfølgende lavede comebacket og tog sejren 3-2.

En sejr til Reanne Evans ville ellers have været historisk, da det havde været første gang en kvinde slog en mand i en snooker-kamp vist på tv.

Mark Allen synes, at det var 'forfærdeligt' at møde sin ekskæreste i kamp. Arkivfoto: Micheal Cullen/Ritzau Scanpix

Ingen havde lyst til den kamp

- Det var forfærdeligt. Det er ikke noget, jeg har lyst at skulle igennem igen, men jeg blev nødt til at forblive professionel, sagde sejrherren Mark Allen ifølge Daily Mail efter kampen.

Reanne Evans, der var tæt på en historisk sejr, var ifølge den britiske avis skuffet efter kampen, men samtidig var hun også tilfreds med sin præstation.

- Der var ingen, der havde lyst til den kamp, men du bliver nødt til at respektere de bedste spillere. Jeg er skuffet, men jeg er også stolt. Forhåbentligt vil flere piger og kvinder begynde at spille snooker og se, at de kan gøre det lige så godt.

Evans sagde efterfølgende, at hun inden opgøret havde fået at vide, at spillerne ikke skulle give håndtryk eller noget ligende. imens Mark Allen ikke havde lyst til at kommentere den akavede situation inden kampen.