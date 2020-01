Alene på Atlanten: Bliver ramt af monsterbølge

Forestil dig at være alene på Atlanterhavet i en robåd, da der pludselig ud af det blå kommer en snigerbølge, som kaster dig over bord og ruller din båd rundt.

Hvad der lyder som et mareridt for mange, var præcist hvad der torsdag skete for østrigske Gabi Schenkel, som lige nu deltager i solo-klassen i hvad der formentlig er verdens hårdeste rokonkurrence, The Talisker Whisky Atlantic Challenge.

Schenkel befandt sig omtrent 1000 sømil fra Kanarieøerne og 1600 sømil fra endedestinationen Antigua, da uheldet indtraf.

- Jeg er ok, men rystet og våd. Jeg var heldigvis spændt fast, og kom derfor hurtigt tilbage ombord. Jeg er tilbage for fuld styrke i morgen, oplyser Gabi Schenkel, der i båden The Swiss 1s befinder sig på femtepladsen i solokategorien og på en samlet 33. plads.

Sidste års Talisker Whisky Atlantic Challenge havde deltagelse af danskerne Mads Vangsø og Lasse Wullf Hansen. De endte som vindere blandt par-bådene, hvilket Ekstra Bladet dækkede med daglige opdateringer.

Løbet har i år dansk deltagelse af båden Row for Veterans, som i skrivende stund ligger nummer tre blandt firemands-bådene og på en samlet femteplads.