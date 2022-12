Alle holder vejret: Carlsen risikerer straf

Hele verden har de sidste to uger haft øjne mod skak-verdnen, hvor overskrifter om snyd med analkugler og kryptiske signaler fra verdensmesteren Magnus Carlsen har fyldt. Men hvad er op og ned i den vilde sag, hvor Magnus Carlsen indirekte beskylder den forholdsvis ukendte amerikaner Hans Niemann for snyd? Den 7-dobbelte skakmester Sune Berg Hansen forklarer sagen, der er så vild, at selv Elon Musk måtte blande sig

Skakverdenens største fjender risikerer inden længe at skulle stå ansigt til ansigt for første gang, siden skandalen brød ud

Den ene anklager den anden for snyd. Den anden vil have 700 millioner danske kroner som erstatning for de falske anklager.

Der er ondt blod mellem skakstjernerne Magnus Carlsen og Hans Niemann, og nu kan der muligvis snart skrives endnu et kapitel, når der mellem jul og nytår afholdes VM i lyn-og hurtigskak.

Her er de nemlig begge tilmeldt. Det skriver norske Dagbladet.

Det mulige møde kan dog ende med at koste norske Magnus Carlsen dyrt - og i værste fald VM-guldet.

Magnus Carlsen og Hans Niemann (th.) risikerer inden længe at skulle stå ansigt til ansigt ved VM i lyn- og hurtigskak. Foto: LENNART OOTES, GRAND CHESS TOUR

Mange spekulerer nemlig i, om det 32-årige skakgeni overhovedet vil stille op, hvis han skulle blive parret med Niemann under VM i Kasakhstan.

Nægter han, kan det ende med at koste ham en straf, oplyser det internationale skakforbund, FIDE, til Dagbladet.

Annonce:

- Hvis en spiller nægter at spille, taber du kampen. Der kan også blive gennemført en efterforskning i henhold til de etiske retningslinjer, afhængig af årsagen og omstændighederne. Sager som dette vil blive studeret isoleret og individuelt, siger en talsmand.

Men kommer de overhovedet til at skulle møde hinanden i en turnering, hvor 180 spillere er tilmeldt?

- Chancen for, at NIemann og Carlsen møder hinanden i hurtigskak, vil jeg vurdere til at være måske 20 procent, udtaler skakekspert Hans Olav Lahlum til Dagbladet.

Der spekuleres lige nu i, om Magnus Carlsen vil nægte at spille, hvis han ender med at skulle møde Hans Niemann. Foto: Jon Gambrell/Ritzau Scanpix

Dermed er det langt fra sikkert, at et potentielt drama kan opstå. Men det er muligt og kan ende med at stille Carlsen i et dilemma, vurderer eksperten.

- Hvis de mod forventning skal mødes i slutningen (af turneringen, red.), er det svært at vide, hvad der vil ske, for det vil være en situation, som påvirker Carlsens egne VM-chancer i høj grad.

Magnus Carlsen har tidligere gjort det helt klart, at han ikke ønsker at spille mod folk, der snyder - og det er præcis det, som nordmanden er overbevist om, at Hans Niemann har gjort.

Annonce:

Tilbage i september blev der sendt chokbølger gennem skakverdenen, efter den 19-årige amerikaner vandt over Magnus Carlsen i Sinquefield Cup.

Foto: TIM VIZER/Ritzau Scanpix

Efterfølgende trak den norske verdensmester sig fra turneringen, inden han en uge senere anklagede Niemann for snyd i et opslag på Twitter.

Siden er der blevet åbnet en formel undersøgelse af de to skakstjerner, ligesom Hans Niemann har sagsøgt Carlsen for 100 millioner dollars svarende til 700 millioner kroner for at skade hans karriere, rygte og liv.

Senest er Carlsen gået til modangreb og pudset sine advokater på den amerikanske stormester.

VM i lyn- og hurtigskak afholdes i Kasakhstan fra 26. til 30. december.