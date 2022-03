Amerikansk OL-stjerne arresteret i Rusland

Den amerikanske basketballprofil Brittney Griner er lørdag blevet tilbageholdt af russiske toldmyndigheder i en lufthavn uden for Moskva.

Det skriver både nyhedsbureauet AFP og The New York Times.

De russiske myndigheder nævner ikke Brittney Griner ved navn, men bekræfter ifølge medierne, at en amerikansk dobbelt OL-vinder i basketball er i deres varetægt for besiddelse af cannabisolie.

Den tilbageholdte risikerer op til ti års fængsel ifølge myndighederne.

USA Basketball, der er forbundet bag de amerikanske landshold i basket, bekræfter på Twitter, at der er tale om den 31-årige Brittney Griner.

- USA Basketball er opmærksom på og følger den juridiske situation omkring Brittney Griner i Rusland.

- Brittney har altid opført sig med den største professionalisme i løbet af sin lange tilknytning til USA Basketball, og hendes sikkerhed og velbefindende er vores primære bekymring, skriver forbundet.

Også Griners klubhold i USA, Phoenix Mercury, har reageret og lægger sig på linje med forbundet.

The New York Times skriver, at de russiske myndigheder har offentliggjort en video af en rejsende, der tilsyneladende er Griner.

På videoen går vedkommende gennem sikkerhedskontrollen, og en person fjerner en pakke fra vedkommendes bagage.

Griner har siden 2013 spillet for Phoenix Mercury i den bedste amerikanske kvindeliga, WNBA.

Ved siden af har hun i perioder også repræsenteret Zhejiang Golden Bulls i Kina og UMMC Ekaterinburg i Rusland.