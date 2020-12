12-årig chokerer en hel verden

De har fremavlet stjerner, så man kan fodre svin med dem i international kunstskøjteløb.

Men nu er det gået op for russerne, at de i den blot 12-årige Veronika Zhilina står med et talent, der måske ender med at overgå dem alle.

Træninger har vist, at hun besidder nogle evner, der ikke er set før i denne verden. I hvert fald ikke hos en 12-årig. Og de står nærmest i kø i det mægtige land for dels at lovprise hende, dels at sammenligne hende med legender som Alina Zagitova, Alexandra Trusova og Alena Kostornaia, der revolutionerede moderne kunstskøjteløb i sin tid.

Som bare 11-årig præsterede hun en firdobbelt Salchow. Det var der ikke nogen på den alder, der havde gjort før hende.

Derpå fulgte en firdobbelt toe loop og en tredobbelt Axel, der fik de sidste, dem der endnu ikke havde sat sig på halebenet af forbavselse, til at lande tungt på måsen.

Borschten kom dog først for alvor galt i halsen, da Veronika gik skridtet videre og udførte en quad Lutz og landede en tredobbelt Axel i en opsigtsvækkende kombination med en såkaldt triple toe loop.

Eller sagt med andre ord: Fuldstændig uhørt teknisk niveau. Ikke bare for en 12-årig - men for en kunstskøjteløber i al almindelighed.

Hendes træner, Evgeni Plushenko, delte et tv-klip af hende og konstaterede stolt: Den yngste løber med de sværeste spring.

Det er svært at være uenig i.

Lotta Falkenbäck, der tidligere har repræsenteret Sverige ved OL i disciplinen, og som i mange år har været ekspertkommentator hos SVT, er fascineret. Men udpræget begejstret er hun alligevel ikke.

- I den alder er det helt fantastisk, hvad hun gør. Efter alle mine år i kunstskøjteløb er jeg stadig helt chokeret over, at russerne kan fortsætte, siger hun til Aftonbladet.

Lotta Falkenbäck gruer for udviklingen i sporten.

- Kunstskøjteløb er så meget mere end disse tekniske trin, du skal være i stand til at formidle springene. Jeg føler, at kunstskøjteløb er på vej i en anden retning, hvis denne udvikling overtager, siger hun.

Hun tilføjer, at børn i Veronika Zhilinas aldersgruppe har visse fortrin.

- De er så små og har evnen til at rotere hurtigt, siger hun og får med, at med den naturlige, kropslige udvikling i teenageårene mister man en del teknisk, og derfor er der mange, der ikke altid kan opretholde et så højt niveau senere hen.

Uanset hvad er forventningerne enorme til unge Veronika.

Eneste minus for russerne i skrivende stund er, at hun altså først må deltage i internationale konkurrencer, når hun er blevet 15. Men så er der til gengæld god mulighed for at dygtiggøre sig yderligere...