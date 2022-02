Nok er det de olympiske lege, der trækker de største overskrifter for tiden, men til sommer står nye 'lege' for døren. Commonwealth Games har - kun med afbrydelse omkring 2. verdenskrig - været afviklet hver fjerde år siden 1930, og her konkurrerer omkring 70 lande i 22 sportsgrene.

Denne gang foregår legene i Birmingham, hvor atleter og officials bliver bl.a. indlogeret på University of Birmingham og University of Warwick.

Her er de sikkert vant til fest og kærlige møder mellem studerende, og skulle atleterne gå samme vej, så har arrangørerne i hvert fald tænkt over det scenarie.

I hvert fald er der ifølge Birmingham Mail 150.000 kondomer klar til brug for de cirka 6.500 deltagende. Efter en tur på lommeregneren viser det sig, at det er lidt over 23 kondomer per næse.

Stafetten er givet videre af dronning Elizabeth, så de kan være klar til 28. juli, når legene begynder. Foto: Alastair Grant/Ritzau Scanpix

I en høring i det lokale byråd bliver antallet beskrevet som 'ikke så højt', når man tager den store gruppe i betragtning.

Commonwealth Games løber fra 28. juli til 8. august, så der er cirka to til rådighed per dag til hver deltager.

Uddeling af beskyttelse er ikke unormalt, og til seneste sommer-OL i Tokyo blev der delt 160.000 af slagsen ud. Her blev atleterne endda bedt om at holde afstand grundet corona-restriktionerne og afstå fra at dyrke sex med hinanden.

Pam Venning, der står i spidsen sunhedssektoren for Birmingham-eventet, mener dog, at det er for tidligt at udstikke lignende retningslinjer.

- Corona-restriktionerne vil blive bekræftet meget tæt på legenes begyndelse, så de er i overenstemmelse med landets situation samt de internationale forhold.

Lige nu leder de efter en sponsor, men indsatsen for sikker sex vil ikke være afhængig af, om de finder en, forsikrer hun.