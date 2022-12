30 sekunder igen: - Det var et chok

Det norske skakfænomen Magnus Carlsen kom for sent til åbningspartiet ved VM i lynskak

Magnus Carlsen vandt forleden VM i hurtigskak, hvor hver spiller har 15 minutter til et parti.

Torsdag begyndte så VM i lynskak.

Her er der kun tre minutter på klokken til hver spiller plus to sekunder ekstra for hvert træk, der laves.

Men til åbningskampen mod belarusiske Vladislav Kovalev kom Magnus Carlsen for sent.

Uret blev startet, og sekunderne tikkede. Dyrebare sekunder, som Carlsen ellers kunne have brugt på at analysere positionen på brættet og udtænke en plan.

Fanget i trafikken efter skitur

Med kun 30 sekunder tilbage på sin side af uret ankom Magnus Carlsen endelig - iført joggingbukser og hættetrøje. Et noget andet outfit end skjorte og blazer, som nordmanden oftest optræder i.

Magnus Carlsen gav sig selv dårlige odds, men hev sejren hjem alligevel. Arkivfoto: Jon Gambrell/Ritzau Scanpix

Han satte sig roligt foran sin modstander, rullede ærmerne op og lavede sit første træk.

- Det er min fejl, selvfølgelig, men jeg blev fanget i trafikken, så det tog en evighed, sagde Magnus Carlsen til NRK efter partiet.

- Det var frustrerende, men det gik lige akkurat. Det var et chok at komme til brættet og se, at der var 30 sekunder tilbage.

Ifølge den norske skakspiller Johan-Sebastian Christiansen kom Carlsen for sent, fordi han havde været på en skitur arrangeret af arrangørerne bag VM i lynskak.

Det skriver VG.

Verdensmesteren slog til

Nordmanden spillede som sort og var grundet tidstabet mere end almindeligt presset fra start. Han havde givet sig selv dårlige odds.

Men men men...

Man er ikke femdobbelt verdensmester i skak og firedobbelt verdensmester i både hurtig- og lynskak for ingenting!

Magnus Carlsen spillede lynhurtigt og pressede sin modstander til det yderste, så de i partiets slutfase begge havde få sekunder tilbage på uret.

Artiklen fortsætter under billedet...

Trods den pressede start på VM i lynskak kunne Magnus Carlsen smile efter partiet. Han vandt nemlig alligevel. Arkivfoto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Carlsen er kendt som en af de bedste slutfasespillere i historien, og til sidst straffede han en fejl af Kovalev, der opgivende gav nordmanden hånden og kapitulerede.

- Jeg undskylder til dem, der sad og ventede. Det var en komplet skandale, men det endte jo godt for min del, så nu er jeg klar, sagde Carlsen efter sejren.

Den 32-årige nordmand fra Tønsberg besejrede altså sin modstander - med kun 30 sekunder tilbage af de oprindelige tre minutter.

VM i lynskak finder sted i byen Almaty i Kazakhstan og afsluttes i morgen, fredag.