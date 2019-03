51 kvinder sagsøger olympisk komité for sexmisbrug

51 kvinder har i denne uge sagsøgt USA's Olympiske Komité (USOC) i en sag omkring den dømte sportslæge Larry Nassar.

Nassar blev sidste år idømt 125 års fængsel for gennem en længere årrække at have sexmisbrugt hundredvis af unge piger.

De 51 kvinder har tirsdag i denne uge sagsøgt USOC samt komitéens bestyrelsesmedlemmer og flere andre sportsledere for, at de ikke har forhindret sexmisbruget.

USOC har handlet for langsomt, og uden den nødvendige kraft, da komitéen blev gjort bekendt med sexmisbruget, lyder det i sagsanlægget.

Flere hævder, at de var så unge og så seksuelt uerfarne, at de ikke var klar over, at de blev misbrugt.

Nogle af dem blev først klar over, at de havde været udsat for sexmisbrug, da andre kvindelige sportsfolk i 2018 stillede sig frem og fortalte deres personlige historier.

Sexmisbruget skulle være foregået fra 1990'erne og frem. Et af ofrene var otte år gammel, mens sexmisbruget stod på.

