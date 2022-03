Åbner døren for udelukket stjerne

I New York City lemper man nu coronareglerne, og det får en særdeles positiv effekt hos NBA-mandskabet Brooklyn Nets.

Stjernespilleren Kyrie Irving er uvaccineret, og han har derfor ikke haft lov til at spille hjemmekampe hidtil i sæsonen. Men nu kan han vende tilbage til halgulvet i New York-bydelen.

Det er New Yorks borgmester, Eric Adams, der torsdag har annonceret, at man lemper kravene til vaccination, skriver AFP.

I New York har der været krav om, at man skal have modtaget mindst en vaccinedosis for at kunne deltage i indendørs sportsbegivenheder.

Som en af få spillere i NBA har Kyrie Irving fastholdt, at han ikke vil vaccineres, og det tog holdet tidligere på sæsonen konsekvensen af.

Stjernespilleren blev udelukket fra både træning og kampe.

Den sanktion blev dog ophævet, efterhånden som sæsonen skred frem, og flere spillere fra Brooklyn Nets løb ind i skader.

På grund af de skrappe restriktioner i New York har han dog endnu ikke spillet på hjemmebane, men det kommer han til nu.

Han har hidtil i sæsonen spillet 20 udekampe og har i gennemsnit scoret 28,5 point per kamp. Han har på den måde været en bærende spiller i de kampe, han har været med i.

Brooklyn Nets var en af forhåndsfavoritterne til at tage NBA-titlen i denne sæson, men lige nu ligger klubben på en beskeden ottendeplads i Eastern Conference.

Klubben halter dermed på vejen mod slutspillet, hvor de øverste seks hold fra henholdsvis Eastern og Western Conference er sikre på deltagelse.

Holdene, der lander på placeringerne fra syv til ti skal spille om at komme med i slutspillet.