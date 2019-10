Årets spiller viste vejen

Bakken Bears vandt som ventet over Kataja, men det holdt hårdt

AARHUS (Ekstra Bladet): Årets spiller Ryan Evans fik langt om længe vist, hvorfor kollegerne i sidste sæson valgte ham.

Dermed fik den 29-årige amerikaner lukket munden på dem, der var begyndt at sætte spørgsmålstegn. Den 29-årige amerikaner førte an med 20 point, da Bakken Bears holdt liv i drømmen om at komme videre i Europa Cup'en.

Det skete med en sejr på 89-70 over finske Kataja på hjemmebanen i Vejlby Risskov Hallen i Aarhus.

Det var først i fjerde og sidste periode, at bjørnene fik slået det afgørende hul, og i de sidste minutter var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse.

Da årets spiller Ryan Evans endelig kom i gang, var han svær at stoppe. Foto: Ernst van Norde

- Vi måtte lede længe efter nøglerne, som vi skulle bruge for at vinde, sagde træner Steffen Wich, der især i første periode prøvede mange opstillinger i håbet om at få gang i Bakken Bears.

Det begyndte ellers fint for hjemmeholdet, som hurtigt kom foran med 7-2, men så blev der skudt hasarderet, samtidig med opdækningen ikke kom på plads.

Således kunne gæsternes 2,08 meter høje amerikaner Brandon Cortez Walters nærmest score efter behag, og Kataja førte efter 1. periode med 19-16.

Langsomt, men sikkert kom Bakken Bears i front, men kunne ikke trække fra, og inden fjerde periode var forspringet beskedne fem point.

Ryan Evans var den første til vågne til dåd, men senere fulgte også Tylor Ongwae og Michel Diouf samt Adama Darboe med.

Bakken Bears lever i Europa Cup'en efter onsdagens sejr. Foto: Ernst van Norde

Dermed endte det ikke for hjemmeholdet, som i de to de seneste Europa Cup-kampe, hvor man har tabt til slut.

- Vi er ovre vores ustabile periode, fastslog træner Steffen Wich, der specielt var glad for, at Ryan Evans efter langsom start på sæsonen kom i gang.

- Han var spilleren, som sørgede for, at vi kom på tavlen.

Nu lever Bakken Bears i Europa, og da Egis Körmend fra Ungarn som forventet vandt over Legia Warszawa, er der næste onsdag lagt op til en nøglekamp i den polske hovedstad, når Bakken Bearsskal i gang med tre udekampe i træk.

Pokal-brag aflyst: AaB nægter at spille

Se nøglekampen: Nu kan skæbnen afgøres for dansk storhold

Se også: Million-betalinger for europæisk eventyr

Afsløring: Personlig krise bag aflysning

Superligaen Indefra: Rekordindkøb overrasket over Ståle