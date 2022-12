Årets sportspræstation: Eminent dansk guld-show

Årets sportspræstation: Dressurlandsholdet imponerede alle, da det gik hele vejen ved VM i Herning. Deres præstationer sikrer dem en tiendeplads over de største danske sportspræstationer i år

Ekstra Bladet sætter fokus på årets ti største danske sportspræstationer. I dag åbner vi listen med dressurlandsholdet, der på hjemmebane vandt VM-guld i august. Følg nedtællingen på ekstrabladet.dk og i Ekstra Bladet frem til 1. januar, hvor vi kårer årets største sportsnavn i Danmark.

VM-guld

Det var helt vildt.

MCH Arena udenfor Herning var ved at vælte, fordi omkring 10.000 ellevilde danske fans jublede, så de må have kunnet høre det helt inde på Bone's i gågaden.

Årsagen var de danske ekvipager nede på gruset, hvor der normalt ligger et fint græstæppe.

Ryttere og heste leverede et brag af en VM-finale og sikrede Danmark guldmedaljerne på en aften, hvor alting gik op i en højere enhed.

Kronprinsesse Mary var blandt de feststemte tilskuere, men det var Cathrine Laudrup-Dufour, der var dronningen denne aften.

Den danske stjerne leverede på Vamos Amigos, som hendes hest hedder, et drøn af en finale og scorede 81,864 procent i sit ridt, hvilket ingen andre i finalen overgik.

'Det er for vildt'

Laudrup-Dufour var blandt de sidste i aktion, og til sidst stod det klart, at kun tyskerne ville kunne overhale Danmark.

Frederic Wandres forsøgte på Duke of Britain, men han fejlede, og så kan det ellers nok være, MCH Arena skummede over i dansk eufori og jubel

- Det er for vildt. Vi er fandeme verdensmestre. Hvem havde troet det? Det er helt crazy, sagde Cathrine Laudrup-Dufour til DR, efter at sejren var en realitet.

Hun førte an på et hold, der desuden bestod af Nanna Merrald Rasmussen, Carina Cassøe Krüth og Daniel Bachmann Andersen. I holdkonkurrencen er det de tre bedste præstationer, der tæller med i det samlede pointregnskab.

Og det var begyndt rigtig godt lørdag med Merrald Rasmussen og Cassøe Krüth, inden Bachmann Andersen og slutteligt Laudrup-Dufour skulle på banen søndag.

Nanna Merrald Rasmussen havde det svært, hvor et par store fejl blev kostbare og sendte hende ned som nummer 22. Til gengæld blev Cassøe-Krüth og Bachmann Andersen henholdsvis 12’er og otter, hvilket sendte Danmark op blandt medaljeaspiranterne.

Danmark sluttede med en samlet score på 235,451. Storbritannien og Tyskland tog sølv og bronze, og det gjorde bestemt ikke noget, at sejren samtidig sikrede Danmark en plads ved OL i Paris om halvandet år.

De rigtige superstjerner

Cathrine Laudrup-Dufour fortsatte festen nogle dage efter VM-guldet, da hun og Vamos Amigos nappede sølvet i freestyle-programmet.

- Publikum her i Herning er de rigtige superstjerner. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, sagde den danske dressur-stjerne.

Carina Cassøe i aktion på Heilines Danciera i Herning. Foto: Stefan Lafrentz/Ritzau Scanpix

Nanna Merrald Rasmussen på Blue Hors Zack. Foto: Friso Gentsch/Ritzau Scanpix

Den danske ekvipage gjorde det godt og scorede 89,411 procent, men det var ikke nok til at slå engelske Charlotte Fry, der scorede 90.654 procent, hvilket kun syv ekvipager før hende havde præsteret.

- Det var tæt, men det fik blandt andet betydning, at Charlotte Fry red på en hest, der er mere rummelig - forstået på den måde, at den med sin store gang i de frie ting (fri galop og fri trav, red.) har nemmere ved at score en høj karakter.

- Der har Cathrines hest utroligt meget ’mekanik’ , som er en fordel i programmernes samlede elementer, sagde Dennis Fisker, der er professionel dressurrytter og landstræner for Danmarks ungdomsdressurryttere, til Herning Folkeblad.

- Det var første gang i 16 år, at en dansker vandt en VM-medalje individuelt.

Den danske dominans blev i øvrigt fuldbyrdet af Sheena Bendixen, der vandt VM-bronze i voltigering.

Derudover vandt Katrine Kristensen VM-guld i paradressur, inden det blev til sølv for det danske hold i voltigering.