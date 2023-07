Absurd beløb: Bliver bedst betalte nogensinde

NBA-stjernen Jaylen Brown har skrevet under på en rekordhøj kontrakt med Boston Celtics, der sikrer ham over to milliarder om året

Hvis man kun troede, at der var høje lønninger i fodboldverdenen, så kan man godt tro om igen.

Den 26-årige basketballstjerne Jaylen Brown har i hvert fald netop skrevet under på en kontrakt, som sikrer ham flere penge end langt de fleste fodboldspillere.

Svimlende 304 millioner dollars svarende til godt og vel 2.05 milliarder kroner over en femårig periode har Browns klub Boston Celtics måtte punge ud med for at få deres superstjerne til at blive i klubben.

Celtics-stjernen er dog heller ikke kommet sovende til den heftige kontrakt.

To år i træk har man kunne finde ham på NBA's all-star hold, og i den seneste sæson havde han et gennemsnit på 26,6 point, 6,9 rebounds og 3,5 assists per kamp.

Smadrer rekord

Den iøjnefaldende løn, som Jaylen Brown kan se frem er faktisk så vild, at det er den største kontrakt, der nogensinde er blevet skrevet under på i NBA-historien.

Den forhenværende rekord var Nikola Jokic indehaver af, da han sidste år forlængede med Denver Nuggets.

Den kontrakt blev vurderet til en værdi på mere end 1,86 milliarder kroner.

Brown og Jokic må dog kigge langt efter den kontrakt, som fodboldstjernen Kylian Mbappé er blevet tilbudt af den saudiarabiske klub Al Hilal.

