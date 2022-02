Advarer journalister i barsk dopingsag

Rolig nu!

Hvis Mark Adams havde kogt sin enetale på et pressemøde onsdag i Beijing ned til to ord, kunne det meget vel have været dem.

IOC-talsmanden talte om Kamila Valieva - til medierne.

Og budskabet var ikke til at tage fejl af.

Rolig nu!

Den 15-årige russer er taget for doping, men der er tale om en undersøgelse, der stadig pågår.

Valieva har fået lov at stille til start i kvindernes korte program, der afvikles i disse dage. Og hun er ikke dømt for noget endnu, da b-prøven fortsat ikke foreligger.

Så derfor: Rolig nu!

Virkelig upassende

- Sagen er ikke afsluttet, det har CAS gjort meget klart. Så vidt jeg ved, er b-prøven stadig ikke færdigbehandlet. At konkludere noget på det grundlag er virkelig upassende, lød den tydelige besked.

- Konkurrencen fortsatte. Det besluttede CAS. Ville vi ønske, at vi slet ikke skulle forholde os til det her? Selvfølgelig. Ville vi foretrække at have en normal konkurrence uden al den distraktion? Det, tror jeg, alle er enige i. Især udøverne. Men IOC skal som alle andre følge reglerne. Retfærdig rettergang er meget vigtig. Tænk på den berørte person.

- Sagen er ikke lukket endnu, så at foretage alle disse konklusioner er en anelse tidligt, kom det i utvetydige vendinger.

Mark Adams ved pressemødet. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Så længe der ikke foreligger en endelig afgørelse, er der en stor, fed krusedulle ud for Valievas navn i IOC's papirer. Dels må hun og holdkammeraterne på det russiske hold, der vandt holdkonkurrencen sidste mandag, ikke få guldmedalje endnu.

Og skulle hun som ventet rende med mere metal i kvindernes korte program, så er den medaljeceremoni også udsat - til vi allesammen er klogere.

- Der vil være en asterisk ved resultatet, fordi det naturligvis er midlertidigt, så længe undersøgelsen finder sted, sagde Adams.

Foreslår russisk timeout

Til gengæld har hun fået lov at være med, så længe b-prøve endnu ikke foreligger.

- Hun er omdrejningspunktet for en masse spekulation. Det må være meget hårdt for hende. Vi er selvfølgelig i kontakt med holdet. Hendes tilstand er holdets primære prioritet, og vi er naturligvis meget forsigtige på det punkt.

- Vi bør alle være ansvarlige i måden, vi diskuterer det på og hele tiden minde hinanden om, at der ikke foreligger konklusioner endnu, sagde Mark Adams.

I mange medier på kryds og tværs af kloden er sagen beskrevet, og mange iagttagere og eksperter har plæderet for, at Valieva burde være blevet suspenderet - og at der også burde være en straf til Rusland - eller den russiske olympiske komité, som det retteligt hedder under OL. På grund af massive dopingafsløringer i russisk idræt i øvrigt ...

Dick Pound kunne sagtens forestille sig en international pause til russisk idræt. Foto: Sven Hoppe/AP/Ritzau Scanpix

WADA's straf udløber i øvrigt med udgangen af året, men der har allerede været godt gang i argumentationen for, at Rusland bør blive straffet noget mere. Måske en pause ved de forestående OL, som IOC-medlem Dick Pound foreslog forleden:

- Hvis de (Rusland, red.) på ingen måde forbedrer sig, så ender man (IOC, red.) et sted, hvor man er nødt til at give et land en timeout.

- Vi kan sige, at vi vil gerne hjælpe jer, for I har et problem. Man kan koncentrere sig om det og tage en timeout fra en, to eller tre olympiske lege, indtil I har det her under kontrol, sagde han.

Imens fortsætter russerne ved OL. Ganske vist ikke under landets eget flag, og nationalmelodien må heller ikke blive afspillet. Men russerne er med. Det mærkede det danske ishockeylandshold onsdag morgen dansk tid, og det mærkes i mange andre sportsgrene, hvor Rusland igen er toneangivende.

I skrivende stund har man vundet 22 medaljer - heraf fire af guld.