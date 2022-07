Æde-fænomen gør det igen

63 hotdogs på 10 minutter.

Det var nok til, at den største legende i konkurrence-spisning, Joey Chestnut, for 15. gang kunne kalde sig vinder af Nathan's Famous Hot Dog Eating championship.

Det skriver det amerikanske sportsmedie ESPN.

Den 38-årige amerikaner er - foruden de 15 titler - også indehaver af verdensrekorden for antallet af hotdogs spist på 10 minutter.

Tilbage i 2020, da han vandt sin 13. titel, spiste han nemlig imponerende 75 hotdogs inden for tidsgrænsen. Altså 7,5 hotdogs i minuttet.

Comeback queen

Også kvindernes mesterskab blev afgjort mandag aften.

Her blev det til et comeback fra rekordholderen Miki Sudo, der fik kværnet 40 hotdogs på 10 minutter. Hermed kan hun kalde sig syv-dobbelt mester i disciplinen, som hun ikke deltog i sidste år, fordi hun var gravid.

De to vindere, Chestnut og Sudo, med henholdsvis 63 og 40 hotdogs. Foto: Yuki Iwamura/Ritzau Scanpix

Og 2020 var et ikke bare et hotdog-rekordår for mændene, for også her satte Miki Sudo verdensrekorden for kvinder med 48 og en halv hotdog indenfor tidsgrænsen.

En skadet mester

Den prestigefyldte konkurrence har de seneste år været afholdt andre steder end ved Nathan's flaskibsforretning i Brooklyn i New York, hvor den i år vendte hjem igen.

- Det er smukt at være tilbage, sagde Chestnut - der har fået kælenavnet 'Jaws' (kæber, red.) - efter sin sejr til publikum.

'Jaws' var iført en skinne på benet på grund en skade, han har pådraget sig.

- Det gør ondt, men jeg var i zonen i en periode. Jeg ignorerede det, sagde mesteren, der dog var langsommere end vanligt på grund af bensmerten.