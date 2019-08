Ækelt billede: Superstjerne i freak-ulykke

Den tidligere UFC-superstjerne - og wrestling-træplaster - Ronda Rousey er vant til at bide smerte i sig, men hendes seneste skade var dog i den absolut klamme afdeling.

Hun har netop vist den ækle fingerskade, som hun pådrog sig i sidste uge under indspilningen af dramaserien 9-1-1, som kører på den amerikanske tv-kanal Fox.

Se - eller scroll hurtigt forbi - billedet fra hospitalet her:

Hun fortæller, at der var tale om en 'freak-ulykke', hvor hun fik en dør ned over fingeren. Ufatteligt nok spillede hun scenen færdig.

- Nu er nyheden ude: Jeg mistede næsten min finger, da vi filmede 9-1-1. Freak-ulykke, det var dagens første scene, hvor en båd-dør faldt ned over min hånd, skriver hun på Instagram.

- Jeg troede bare, at jeg havde klemt min finger, så jeg gennemførte scenen, før jeg kiggede (Jeg ved, det lyder vanvittigt, men jeg er vant til at have et live publikum og at skjule smerte, med mindre jeg skal vise det.

Efter en pause i scenen fortalte hun instruktøren, hvad der var sket og blev så kørt på hospitalet med ambulance. Her satte de så fingeren på plads med en plade og skruer, fortæller hun.

Herefter vendte hun tilbage til settet næste dag og skød sine scener, før hun tog hjem for at komme sig.

I 2017 var hun nummer fire på listen over de bedst betalte sportskvinder, hvor hun hev 11 millioner dollars hjem. Det svarer til cirka 74 millioner danske kroner.

I dag holder hun pause fra wrestling-tjansen WWE og bruger mere tid på sin familie. Og dramaserien, naturligvis.

