Æraen er slut: - Den største nogensinde

Han har været noget nær urørlig siden teenageårene.

Den norske skakspiller Magnus Carlsen blev verdensmester som 22-årig i 2013, og siden har han siddet stensikkert på VM-tronen.

Indtil nu.

I år valgte Carlsen at droppe titelforsvaret, og derfor kunne kinesiske Ding Liren søndag kalde sig verdensmester efter at have besejret Ian Nepomniachtchi efter en tre uger lang VM-duel.

- Det efterlader skakverdenen et underligt sted, fortæller stormester Sune Berg Hansen til Ekstra Bladet.

- Der er ingen tvivl om, at Carlsen stadig er den bedste spiller. Vi har én, der er klart den bedste, og så har vi én, der er verdensmester. Pludselig er VM-titlen lidt udvandet.

Det så legende let ud, da Magnus Carlsen i overbevisende stil besejrede Ian Nepomniachtchi ved VM i 2021. Det blev Carlsens sidste titelforsvar. Foto: Kamran Jebreili/Ritzau Scanpix

Skandale betyder intet

I september sidste år blev skakverdenen ramt af en potentiel skandale, da rygter om snyd i en kamp mellem Magnus Carlsen og amerikanske Hans Niemann begyndte at florere.

Carlsen endte sågar med at anklage Niemann for at have snydt.

Men det betyder intet for Carlsens eftermæle, mener Sune Berg Hansen.

- Det betyder ingenting på den lange bane. Jeg tror, han vil blive husket som den største nogensinde.

Forud for dette års VM-kamp skabte det furore, da Carlsen besluttede, at han ikke ville stille op og forsvare sin titel.

- Jeg tror næsten, det bare vil gøre myten om ham endnu større, lyder vurderingen fra Sune Berg Hansen.

- Han holdt jo kun op med at være verdensmester, fordi han selv sagde stop. Jeg tror ikke, nogen er i tvivl om, at Carlsen ville have slået begge de her spillere (Liren og Nepomniachtchi, red.) rimelig nemt.