Aflyser kampe efter politiskyderi

Em række kampe i NHL, NBA og MLB er mandag blevet aflyst i Minnesota i USA.

Det er sket, efter at den 20-årige sorte mand Daunte Wright i weekenden døde, efter at han var blevet skudt af politiet i byen Brooklyn Center, der er en forstad til byen Minneapolis.

Det affødte store protester og uro i byen, der i forvejen er præget af den retssag mod den nu tidligere politibetjent Derek Chauvin. Retssagen er i øjeblikket i gang på tredje uge.

Chauvin er tiltalt for at have forvoldt den sorte mand George Floyds død under en anholdelse i byen sidste år, men nægter sig skyldig.

Kampe i ishockeyligaen NHL, basketball-ligaen NBA og baseball-ligaen MLB er blevet aflyst som følge af de seneste dages hændelser.

Basketholdet Minnesota Timberwolves skulle natten til tirsdag dansk tid have mødt Brooklyn Nets på hjemmebane, men den bliver altså ikke til noget i denne omgang.

- NBA meddeler, at i lyset af de tragiske begivenhed i Minneapolis-området i går (søndag, red.), er aftenens kamp mellem Brooklyn Nets og Minnesota Timberwolves blevet udsat, skriver ligaen i en meddelelse.

Minnesota Twins har afblæst sin baseballkamp mod Boston Red Sox af samme årsag.

- Af respekt for det, der skete i går i Brooklyn Center og som følge af de detaljer, der er kommet frem om situationen, har Minnesota Twins besluttet, at det er i vores fans, stab, klub, spillere og samfunds bedste interesse ikke at spille dagens kamp, skriver klubben.

I NHL skulle Minnesota Wild have mødt St. Louis Blues, men heller ikke det opgør bliver til noget, oplyser Minnesota Wild på sin hjemmeside.

Da en anden sort mand, Jacob Blake, døde efter at være blevet skudt af politiet i Wisconsin i august sidste år, gav det også genlyd i sportens verden.

NBA-holdet Milwaukee Bucks nægtede at stille op til en kamp, og siden fulgte atleter i en række andre sportsgrene op med boykot i protest mod racediskrimination.