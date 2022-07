Aflyst fly forhindrer danske hold i deltagelse i World Games

Det samlede danske hold ved World Games, der er kendt som de mindre sportsgrenes svar på OL, er blevet stærkt amputeret.

Således er både herrernes og kvindernes landshold i strandhåndbold blevet forhindret i at nå frem til turneringen i USA, der begynder på mandag.

Et aflyst fly fra København til Amsterdam fredag har spændt ben for de danske hold, oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside.

Man afsøgte andre muligheder for at nå til USA, men det lod sig ikke gøre.

- Vi er enormt kede af den her situation, men vi har afsøgt alle muligheder for at komme afsted på alternative måder, via andre lufthavne, i mindre grupper og så videre, fortæller udvalgsformand i DHF, Betina Lyng Bjerre.

- Men med en stor gruppe, der skal rejse, sommerferietravlhed og en presset flybranche har det simpelthen ikke kunne lade sig gøre at komme afsted.

Det var første gang, at Danmark skulle have landshold med ved World Games.

Ikke mindst herreholdet kunne tillade sig at have store forventninger til turneringen, da det blot er to uger siden, at holdet vandt sølv ved VM.

- Det er bare en massiv skuffelse, som vi alle sammen står med lige nu. Det var bestemt ikke det, nogen af os havde regnet med, da vi stod og pakkede kufferten fredag morgen, siger herrernes landstræner, Gorm Andersen.

- Jeg ved, at DHF og TravelSense har arbejdet på højtryk og gjort alt, hvad de kunne, for at finde en anden mulighed for os, men det har bare ikke kunnet lade sig gøre.

62 danske atleter var udtaget til World Games, men med afbuddet fra de to landshold i strandhåndbold er 20 spillere forhindret i at deltage i amerikanske Birmingham.

World Games begyndte torsdag og fortsætter frem til 17. juli.