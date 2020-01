Afslører kæmpe EPO-ring

En enorm europæisk EPO-ring med udgangspunkt i Barcelona er blevet optrevlet af spansk politi. Det skriver avisen El Pais.

Guardia Civil har gennem næsten tre år efterforsket et enormt netværk ledet af serbere, hvor flere hundrede atleter fra hele Europa online har købt og fået distribueret EPO. Det drejer sig ifølge El Pais både om amatører, men også en del professionelle idrætsfolk.

- Efterforskningen blev iværksat i midten af 2017, efter at en stribe atleter, der var blevet testet positive for EPO, samarbejdede med og og informerede os om, at de havde fået produkterne på et website fra Cádiz, og de gav os en stribe navne, siger José Luis Terreros, der er direktør for det spanske antidopingagentur, AEPSAD.

Bestillingerne er foretaget i en dialyseklinik i Cádiz, der derefter har distribueret ad talrige veje til hele Europa. Distribueringen er blevet varetaget af serbere med base i Barcelona. Alene sidste år blev der sendt EPO til 260 atleter i en række forskellige sportsgrene - herunder nævnes blandt andre cykling og langrend - på både nationalt og internationalt niveau.

Retten i Cádiz har en liste med en stribe navne, der vil blive overgivet til antidopingmyndighederne i de respektive lande, som derefter vil tage stilling til sanktioner.

Der er foretaget seks anholdelser, og de pågældende er blevet tiltalt for en række forskellige kriminelle forhold.

EPO-ringen har ifølge efterforskerne være aktive gennem de seneste ti år, og selv om der i den periode er blevet distribueret mange EPO-ampuller, så er det ikke sikkert, at de har haft den ønskede effekt. For Guardia Civil beslaglagde flere hundrede ampuller, der ikke var meget værd.

- EPO'en var af super kvalitet og uden udløbsdato. Men selv om sælgerne sendte dem i beholdere, der holdte dem kolde, så opbevarede de dem ikke på køl. Så de vil helt sikkert ikke blot være ineffektive, men også farligt for helbredet at injicere indholdet, siger José Luis Terreros.

Under aktionen, hvor seks personer altså er blevet anholdt, er der også blevet beslaglagt 850 EPO-ampuller, mere end en halv million kroner i kontanter, mens seks millioner kroner på bankkonti i Østrig, Cypern og Slovakiet er blevet indefrosset.

Se også: Wada sender sag om russisk dopingstraf til CAS

Riis i åbenhjertigt interview: - Smid mig i spjældet, hvis jeg fejler igen

Se også: Verdens bedste knaldet for doping