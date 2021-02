Afslører mørk fortid: 'Syg' adfærd

Han blev kaldt 'kongen af canadisk hestesport', og har stået ansigt til ansigt med selveste dronning Elizabeth.

Men bag facaden var brasilianskfødte Eurico Rosa Da Silvas adfærd 'syg' og styret af sexafhængighed.

Det afslører mesterjockeyen i podcasten Down the Stretch, hvor han promoverer sin selvbiografi 'Riding for Freedom'.

Syv gange har Eurico Rosa Da Silva været canadisk mester. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg var kronisk sexafhængig i mange, mange år. Jeg har kæmpet med det i hele mit voksenliv, fortæller den legendariske jockey.

- Jeg elskede livet som ægtemand, og jeg har altid forsøgt at være en civiliseret person. Men afhængigheden har kostet mig meget. Især penge, indrømmer Da Silva, som levede et dobbeltliv, hvor bagsiden af medaljen var skammen over det, han selv bekriver som 'et sygt forhold' til sex og prostituerede.

- Hver gang det ikke gik godt for mig, tog jeg til en prostitueret. Hver gang jeg gik derfra, sagde jeg 'aldrig 'igen' til mig selv.

Men det løfte blev ikke overholdt, og dobbeltlivet kostede ikke overraskende hans første ægteskab.

I samme periode mistede Eurico Rosa Da Silva store summer på gambling, og han gik med selvmordstanker, indtil et nyt ægteskab i 2016 angiveligt fik ham på ret kurs.

Arbejdet med bogen 'Riding for Freedom' kostede 'tre måneders tårer', men nu håber han, at bogen kan hjælpe andre, der kæmper med afhængighed.

Eurico Rosa Da Silva er syvdobbelt canadisk mester, og har samlet vundet 2900 løb.

