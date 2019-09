Afsløret: Her er de bedste spillere i FIFA 20

Messi er bedre end Ronaldo. Det vurderer EA, der står bag FIFA-spillene.

Mandag udkom vurderingerne på de bedste spillere i spillet.

Der er plads til to målmænd blandt spillets bedste ti spillere, men ellers er der ikke de store overraskelser at finde her.

Lionel Messi og Cristiano Ronaldo er spillets to bedst vurderede spillere. Messi har en vurdering på 94, mens Ronaldos er på 93.

Den bedste forsvarsspiller er Virgil Van Dijk med en vurdering på 90. Han er den eneste forsvarer i top 10.

Vurderingen gør ham samtidig til den syvende bedste i spillet.

Ballon d'Or vinder Luka Modric må tage til takke med at være spillets niende bedste.

Kroaten har da heller ikke haft den bedste individuelle sæson, hvor det sammen med resten af Real Madrid blev en noget skuffende sæson.

Liverpools Virgil Van Dijk er spillets bedste forsvarsspiller. Foto: EA Sports

I spillet er der også kommet et større udvalg af de såkaldte 'ikoner'. Det er pensionerede spillere, man har mulighed for at kontrollere i spilledelen Ultimate Team.

Blandt de nye ikoner er Real Madrids træner Zinedine Zidane og Chelsea-legenden Didier Drogba.

I forvejen kan man styre tidligere spillere som Diego Maradona, Pelé og Johan Cruyff samt en masse andre.

EA har meldt ud, at spillets 100 bedste skulle offentliggøres mandag klokken 16, men vurderingerne lader vente på sig.

Christian Eriksen er spillets delt 24. bedste spiller med en vurdering på 88 sammen med blandt andre Toni Kroos, Gerard Piqué og Raheem Sterling.

Eriksen er den eneste dansker i top 100.

Nogle af dem, der lige nøjagtigt misser top 10 er Kylian Mbappé, Sergio Ramos og Harry Kane, der alle har vurderinger på 89.

Eden Hazard pryder omslaget på det nye FIFA-spil. Foto: EA Sports

