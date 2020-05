Afviste 680 millioner for to timers arbejde!

Basketstjernen Michael Jordan afviste for få år siden to timers arbejde, der ellers ville have givet 680 mio. kr. på bankbogen

Michael Jordan er absolut en af de største basketballstjerner i historien, hvis ikke den største.

Med den anmelderroste ESPN-dokumentar 'The Last Dance' lægges der blot yderligere på Jordans popularitet verden over.

Men faktisk har den levende basketlegende i vid udstrækning forsøgt at holde sig ude af rampelyset, siden han lagde skoene på hylden for næsten to årtier siden.

Michael Jordan deltager ikke i hvad som helst. Foto: Charles Rex/Ritzau Scanpix/AP Photo

Michael Jordan har været så succesfuld, at han har kunnet vælge og vrage imellem, hvad han har villet deltage i af arrangementer efter karrieren, og hans tidligere agent David Falk stod i denne uge frem og fortalte, at det bestemt ikke var pengene, der drev værket.

- Jeg kom til ham (Michael Jordan, red.) for tre år siden med et tilbud på 100 millioner dollars (cirka 680 mio. kr., red.). Alt, hvad han skulle gøre, udover at lægge navn og godkendelse til produktet, var at dukke op i to timer for at bekendtgøre aftalen. Det afviste han, sagde David Falk onsdag til WFAN's program 'Boomer and Gio'.

- Gud velsigne ham. Han har været så succesfuld, at han frit kan vælge, hvad fanden han har lyst til og lade være med at gøre, hvad han ikke har lyst til. Det beundrer jeg virkelig. Han er meget, meget selektiv omkring, hvad han vil deltage i, sagde David Falk uden at komme nærmere ind på det omtalte tilbud.

The Last Dance havde premiere 19. april og kører frem til 17. maj med millioner af seere til at følge Chicago Bulls-æraen under Jordan i 90'erne.

Verdens bedst betalte idrætsstjerner gennem tiderne – dette har de brugt pengene på

I tårer for Kobe

Se også: Stjerne er sur: - Jeg vidste intet