Afviste Jordan: Gik glip af 20 milliarder

Skomærket Converse er næppe kommet sig helt over, at man i 1984 ikke var interesseret i at lave en sponsoraftale med Michael Jordan

For 36 år siden begik skomærket Converse en af sportshistoriens værste fejltagelser.

De lavede nemlig sportsverdenens svar Decca Records' afvisning af The Beatles og vendte tommelfingeren ned til en aftale med Michael Jordan.

Den dengang 21-årige Michael Jordan var blevet valgt i draften af Chicago Bulls, og allerede i North Carolina-knægtens rookie-sæson kunne man konstatere, at han ville blive 'the real deal' i NBA.

Derfor rettede Michael Jordans team af rådgivere og agenter kontakt til Converse for at få en skoaftale i lighed med Larry Bird og Magic Johnson.

Skomærket var dog på ingen måde interesseret.

- De havde store spillere i deres stald i forvejen, og de kunne ikke forestille sig, at jeg nogensinde ville kunne matche dem, fortæller Michael Jordan selv i den meget roste og omtalte dokumentar 'The Last Dance', som ESPN har produceret, og som i øjeblikket kører med stor succes på Netflix.

Jordans daværende agent, David Falk, rettede derfor henvendelse til Nike, der slet ikke var den gigant på markedet, som man er i dag.

Nike havde dog mest fokus på at producere løbesko, og det var heller ikke fordi, Michael Jordan havde den store interesse i en aftale med Nike. Faktisk var det først, da Jordans mor, Deloris Jordan, talte sin søn til fornuft, at der blev sat et møde op.

Det karakteristiske Air Jordan logo foran Niketown i Portland, Oregon. Foto: Rick Bowmer/Ritzau Scanpix

Nike tilbød i omegnen af 1,75 mio. kr., hvilket var en flot aftale, men det var ikke kun pengene, der lokkede, fortæller David Falk.

- Da jeg forhandlede med Nike, sagde jeg til dem, at det var et lille firma, så hvis de ville have Michael Jordan, så skulle han have sin egen skokollektion.

- Nike var netop kommet på markedet med en ny teknologi for sine løbesko kaldet 'Air Soles'. Michael spillede tydeligvis i luften, så jeg sagde: 'Jeg har det, vi kalder dem for Air Jordan', fortæller agenten i The Last Dance.

Sådan blev realiteten, og kontrakten blev underskrevet.

I ESPN-dokumentaren fortælles det videre, at Nike håbede på at sælge Jordan-sko for cirka 20 mio. kr. på fire år.

Efter bare et år kunne Nike konstatere, at man havde solgt Air Jordans for 830 mio. kr.

i 2019 opgjorde Forbes, at Jordans brand, som også tilhører Nike, er mere end 20 milliarder kroner værd.

