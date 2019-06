Alle kigger på hende - så går det galt

Lad os bare være ærlige. Der var næppe mange øjne rettet mod baseball-kampen mellem Chicago White Sox og Kansas City Royals tirsdag aften. I hvert fald ikke uden for USA.

Alligevel har begivenhederne i Chicago trukket overskrifter flere steder i verden. Ikke fordi der skete noget særligt vildt i Chicagos 2-1-sejr, men nærmere fordi en stærk kandidat til 'verdens værste kast' blev fundet, inden kampen skulle spilles.

I MLB har man en stolt tradition for at lade en kendt person eller en fan indlede løjerne med et såkaldt 'ceremonial pitch' for at markere, at kampen går i gang. Tirsdag i Chicago fik en uidentificeret kvindelig fan æren.

Kvinden, der var blevet udnævnt til månedens medarbejder i Chicago White Sox, skulle sende bolden ned i handsken på hjemmeholdets Evan Marshall, men så langt nåede den lille hvide kugle aldrig. Langt fra.

Som det ses på videoen øverst i artiklen, så slynger den uheldige kaster bolden direkte til venstre, hvor en lige så uheldig fotograf stod placeret for at forevige øjeblikket.

- Jeg så helt ærligt ikke bolden komme. Jeg nåede at tage et billede, og så ramte bolden kameraet. Jeg blev ikke ramt i hovedet, og kameraet er ok. Jeg er ok. Jeg er lidt chokeret, sagde fotografen Darren Georgia efterfølgende til NBC Sports.

Kvinden lod sig heldigvis ikke mærke meget af den bizarre episode, og da hun lige havde sundet sig i nogle få sekunder og sagt sit obligatoriske 'oh my gosh', forlod hun banen med fingrene i vejret for at modtage sin 'hyldest'.

Hendes datter lagde efterfølgende et par billeder på de sociale medier, og det hele blev taget med et smil.

OH also it left a scuff mark on the ball!!!! pic.twitter.com/Qg8msgxhiz — Nikki (@_badgalnini_) 29. maj 2019

