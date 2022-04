Amerikanere i chok: Tre unge kvinder er døde

Den amerikansk universitetsverden er rystet af tre af hinanden uafhængige dødsfald på mindre end to måneder.

I begyndelsen af marts var det 22-årige Katie Meyer, der blev fundet livløs på sit campus på Stanford University i Californien. 13. april var det 21-årige Sarah Schulze, der døde på University of Michigan, mens 20-årige Lauren Bernett omkom tirsdag på James Madison University i Virginia.

De tre kvinder havde det tilfælles, at de var meget dygtige sportsudøvere, de var i gang med college - de første år af en universitetsuddannelse - og at de alle tre tog deres eget liv.

Sarah Schulze blev kun 21 år. Foto: Wisconsin University

Lauren Bernett var profilen på det hold, der overraskende og som useedet nåede helt frem til semifinalen i 'Women's College World Series'. Og efter tre sejre i træk blev hun så sent som mandag kåret som ugens spiller i holdets division.

- JMU-familien er knust efter at have mistet én af vore egne, skriver universitetets præsident, Jonathan Alger på sin hjemmeside.

Katie Meyer var en dygtig målmand for Stanfords fodboldhold, og hendes forældre, der naturligvis var i chok, havde slet ikke set det komme.

- Der var ingen røde flag. Hun var glad og havde meget at se til. Men hun var...hun var lykkelig. Det gik hende godt, sagde hendes mor Gina.

'Hvor mange flere skal dø?'

Hun tilføjede, at de bare få timer inden dødsfaldet havde talt med deres datter via Facetime, og at datteren havde været i godt humør.

Allerede i forbindelse med Meyers dødsfald i marts skrev redaktøren Debby Waldman på NBC News om årsagen til selvmordet. En årsag man fortsat ikke kender.

- Jeg tænker på, om perfektionisme har spillet en rolle. I et interview sagde hendes mor, at der er angst og stress forbundet med ønsket om at være perfekt. At være den bedste, at være nummer et, skrev Waldman og nævnte, at hendes egen søn på 18 nær havde taget sit eget liv af samme grund.

- Hvor mange flere unge mennesker skal dø, fordi de er bange for at fejle, spurgte hun.

Sarah Schulze var løber med flere sejre på cv'et og havde fået et scholarship i Wisconsin af samme grund. Ifølge hendes mor hænger selvmordet sammen med forventninger, krav og resultater.

- Hun var overvældet i et desperat øjeblik, fordi hun balancerede forventningerne til hendes atletik, skole og daglige liv. Vi er i chok og overvældede af sorg, udtalte moderen kort efter.