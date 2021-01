Amerikansk legende død

Amerikansk baseball er blevet en legende fattigere.

Fredag døde Hank Aaron i en alder af 86 år i Atlanta. Det bekræfter hans datter ifølge WSB-TV.

Aaron spillede for Milwaukee Braves fra 1954 til 1976, hvor holdet havde skiftet navn til Brewers.

Han var ikke bare en af sportens største spillere, men kom også til at spille en rolle i borgerretsbevægelsen, der kæmpede for sortes rettigheder, fordi han trods stor modstand fra omgivelserne formåede at kæmpe sig fra dyb fattigdom i Alabama til baseball-sportens absolutte top.

Hank Aaron i 1968. Foto: Ritzau Scanpix

i 1974 formåede Aaron at bryde Babe Ruths rekord med 715 home runs, hvilket både gav legendestatus, men også gjorde ham til modtager af dødstrusler fra fans - også fra hans eget hold, som ikke ønskede at se ham slå rekorden.

Mens Hank Aaron nærmede sig rekorden var han nødt til at modtage politibeskyttelse og gemmes væk fra offentligheden mellem kampene.

- Det fik mig virkelig til for første gang at se, hvordan dette land virkelig er. Min familie måtte leve som i fængsel på grund af trusler om kidnapning, og jeg måtte leve som et svin i et slagtehus, har Hank Aaron fortalt.

- Alle disse ting efterlod en dårlig smag i min mund, der ikke forsvinder. De skar et stykke ud af mit hjerte.

Bokse-ikonet Muhammed Ali har udtalt, at han så mere op til 'Hammerin' Hank' end sig selv. Og hvis man er i tvivl om Aarons betydning indenfor USA's oprindelige nationalsport, er det blot at kaste et blik på hans sjældent imponerende cv.

I 1957 vandt han World Series sammen med Milwaukee Braves, og han blev all-star ikke færre end 25 gange, ligesom han er optaget i Hall of Fame.

