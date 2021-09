Amerikanske stjerner tordner: - Vi er blevet svigtet

Med stjernen Simone Biles i spidsen gik fire amerikanske gymnastikudøvere onsdag i kødet på USA's forbundspoliti (FBI) og flere amerikanske idrætsforbund.

Foran det amerikanske senats juridiske komité ytrede de deres massive utilfredshed med, at FBI handlede langsomt og forfejlet, da det kom til at undersøge beskyldninger mod den amerikanske gymnastiklæge Larry Nassar om seksuelt misbrug.

- Vi er blevet svigtet, og vi fortjener at få svar, lød det fra Simone Biles.

Sammen med McKayla Maroney, Aly Raisman og Maggie Nichols har den flerfoldige VM- og OL-guldvinder berettet om seksuelle overgreb fra Larry Nassar.

Onsdagens seance i det amerikanske senat var opfølgningen på en rapport, som det amerikanske justitsministerium løftede sløret for tidligere i år.

I den 119 sider lange rapport blev to FBI-agenter beskyldt for at have løjet for at dække over 'adskillige og fundamentale fejl', der gjorde det muligt for Larry Nassar at fortsætte sit misbrug i flere måneder.

Desuden har FBI ifølge rapporten undladt at dokumentere vidneudsagn og ligefrem forvrænget vidneudsagn. Fejlene skete mellem 2015 og 2017, da FBI var gået ind i sagen.

Den 58-årige gymnastiklæge blev i 2017 idømt 60 års fængsel for besiddelse af materiale med overgreb mod børn.

Året efter fik han to nye domme på henholdsvis 125 og 175 års fængsel for at have forgrebet sig på flere hundrede amerikanske gymnaster.

Sagen er den mest omfattende sag om overgreb kendt i idrættens historie.

- Vi har lidt, og vi bliver ved med at lide, fordi ingen i FBI, Den Amerikanske Olympiske Komité eller Det Amerikanske Gymnastikforbund gjorde det nødvendige for at beskytte os, lød anklagerne fra Simone Biles.

McKayla Maroney har været udsat for overgreb fra Larry Nassar, og hun er oprørt over, at FBI' fodslæbende håndtering.

- De tillod en børnemisbruger at gå fri i mere end et år. De havde juridisk bevis for børnemishandling og gjorde intet, sagde McKayla Maroney.

Det Amerikanske Gymnastikforbund meldte Larry Nassar til FBI i juli 2015, men han fortsatte med at behandle patienter, indtil han blev afsløret af en avis i september 2016.

Senere onsdag skal FBI-direktør Cristopher Wray svare på spørgsmål i senatet.