Analyse: Norge slår alle rekorder ved OL

Anført af Therese Johaug og Johannes Thingnes Bø vurderer analysebureau, at Norge slår sin egen rekord for flest Vinter-OL-medaljer

Når OL i Beijing går i gang i løbet af de næste dage, kommer Norge til at fortsætte, hvor de slap i Pyeongchang for fire år siden.

Skiskydere og langrendsløbere fra nord vil vinde den ene medalje efter den anden og dermed være stærkt medvirkende til, at Norge ikke alene bliver det mest vindende land ved legene i Kina - de vil også slå rekorden for flest medaljer nogensinde ved et Vinter-OL.

Det spår Gracenote ifølge nyhedsbureauet NTB.

I 2018 vandt Norge 39 medaljer, hvilket dengang var rekord.

Men det bliver endnu vildere i 2022. Således ventes vort broderfolk at hive 21 guldmedaljer, 13 sølvmedaljer og 10 bronzemedaljer i hus. Altså 44 i alt!

Ikke overraskende regner Nielsen's Gracenote med, at skiskydning og langrend render med størstedelene - i alt 28 medaljer. 16 af dem i øvrigt af guld.

Johannes Thingnes Bø vandt en guld- og to bronzemedaljer ved sidste OL og har 24 medaljer - heraf 12 af guld - fra de seneste seks verdensmesterskaber. Foto: Anders Wiklund/TT/Ritzau Scanpix

Størst af alle bliver Therese Johaug og Johannes Thingnes Bø, der ventes at nappe hele fire guldmedaljer hver i henholdsvis langrend og skiskydning.

Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland og Johannes Hæsflot Klæbo vinder tre hver, mens man i skihop og alpint skiløb tror på to medaljer til Jarl Magnus Riiber og Sebastian Foss Solevåg.

Mest opmærksomhed render Johaug dog med. Hun vender tilbage til det olympiske cirkus, efter hun var ude med dopingkarantæne for fire år siden.

I 2010 vandt hun en guldmedalje, mens det fire år senere blev til en sølv- og en bronzemedalje.

Nielsen's Gracenote vurderer i øvrigt, at Tyskland og russerne med 30 medaljer hver deler andenpladsen.