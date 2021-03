Anklager betjente: Viste stjernes lig til niece

Kobe Bryants enke anklager fire politimænd for at tage og dele billeder af basketball-stjernens lig

Da Vanessa Bryant for lidt over et år siden mistede sin mand, Lakers-legenden Kobe Bryant, og deres fælles 13-årige datter Gianna var det på alle måder tragisk.

Kobe og Gianna døde i et helikopteruheld i Los Angeles sammen med de syv andre passagerer.

Ulykken var genstand for meget debat, fordi det blev offentliggjort i medierne, at Kobe var omkommet, inden konen Vanessa og resten af familien var blevet underrettet.

Det blev medierne kritiseret for af politiet, men stjernens enke Vanessa Bryant er dybt utilfreds med netop politiet for heller ikke at have håndteret hendes mands død ordentligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kobe og Vanessa Bryant blev gift i 2001. Foto: Jonathan Strauss/Ritzau Scanpix

- Rørt da jeg tændte fjernsynet

I et søgsmål har hun sat navn på fire betjente, som hun anklager for grov uagtsomhed og krænkelse af privatlivets fred.

Det drejer sig om betjentene Joey Cruz, Rafael Mejia, Michael Russell og Raul Versales.

Betjentene har angiveligt taget op til 100 billeder fra ulykkesstedet, som ikke skulle bruges som en del af efterforskningen.

Formanden for den amerikanske transportmyndighed National Transportation Safety Board Robert Sumwalt, fortæller at Kobe Bryants pilot brød forbud

En af de betjente, som der bliver sat navn på, er Joey Cruz, som ifølge anklagen skulle have pralet med at være til stede ved ulykkesstedet til flere bekendte.

Han har angiveligt også vist billeder af Kobe Bryants lig til sin niece og en bartender.

I anklagen bliver det også påstået, at billederne to dage efter ulykken nåede så vidt omkring på politiafdelingen, at det blev en del af den faste sladder blandt betjentene.

Datteren Gianna var på vej i fars fodspor med en forkærlighed for at putte bolden i kurven. Foto: Ritzau Scanpix

Danske Casper set af 20 mio.: - Det er stukket af

Nu eksploderer navnet