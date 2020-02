Anklager eks'en: Løj om kræft og tre graviditeter

Rugby-spilleren Josh Reynolds anklager ekskæresten for at være en serieløgner

En nærmest surrealistisk sag er ved at udvikle sig i Australien.

I december blev rugby-stjernen Josh Reynolds sigtet for vold i hjemmet, hvor han skulle have angrebet ekskæresten Arabella Del Busso.

Nu har sagen så taget en dramatisk drejning.

Reynolds har erklæret sig uskyldig, og nu går han omvendt til angreb på hende - sammen med seks af hendes tidligere partnere. Det fortæller News.com.au.

Arabella Del Busso har åbenbart gået under flere identiteter, og hendes oprindelige navn er Donna Preusker.

De tidligere partnere har angiveligt alle betalt hende penge, og de skulle være blevet lokket til det af kvinde med de mange alias'er.

En af dem hævder at være blevet snydt af hende, da hun fakede at have brystkræft, mens andre skulle have givet hende penge, så hun kunne holde begravelser for familiemedlemmer. De var også falske, lyder det.

En af de andre ekskærester hedder Michael Hayes, og han påstår, at hun har fået 8000 australske dollars (Omkring 37.000 kroner, red.) af ham til netop sådan et begravelsesarrangement.

Den 30-årige rugby-spiller har fortalt til Channel 9 News, at hun tre gange havde løjet om at være gravid. Lægejournalerne skulle bevise, at hun ikke havde talt sandt.

Derudover havde hun over for sportsmanden løjet sin mor død. Det chokerer moderen, der stadig er i live.

- Det, der er sket, er forfærdeligt for mange mennesker, og nok er nok. Hun skal stoppes, siger moderen Isobel Preusker til Channel 9 News.

Reynolds håber at blive frikendt, men han er oppe mod en video, der har cirkuleret på nettet siden januar. Her kan man se ham være ganske ophidset og råbe af en kvinde, der formodes at være Preusker. Videoen viser dog kun et verbalt angreb.

Rugby-stjernens klub Wests Tigers har givet ham grønt lys til at fortsætte på banen. Retssagen begynder 29. april.

