Anna ydmyget i lufthavn: - Andre er grimmere end mig

I efteråret gik en opsigtsvækkende historie verden rundt.

Den mange-dobbelte verdensmester i styrkeløft Anna Turaeva lavede et markant opråb efter endnu en ydmygelse i en lufthavn.

Denne gang opstod der problemer i lufthavnen i Skt. Petersborg, hvor de ikke troede på, at hun var kvinde. Derpå blev hun blandt andet spurgt til sine seksuelle præferencer.

Efter det gik hun til tasterne, og hendes Instagram-opslag gik verden rundt.

- Derfor skrev jeg et indlæg - for offentligt at belyse problemet, så folk kan ændre deres holdning. Hver dag kommer der mange udlændinge til os, der er grimmere end mig, og de kan stå over for lignende opførsel og negative tilgang, forklarer hun i et senere indlæg hos Woman.ru.

I udlandet har hun aldrig haft en konflikt omkring sit køn, men alligevel vil hun ikke flytte til et andet land. Dertil holder hun for meget af hjemlandet.

Hun er helt med på, at hun ikke ser lige så feminin ud som den gennemsnitlige kvinde, men hun er vild med sit udseende og betoner også, at skønheden mest kommer indefras.

- Jeg kunne også godt lide transformationerne i figuren. Jeg elsker, når kroppen ser atletisk ud, selvom jeg ved, at mange kvinder ikke kan lide pumpede kvinder. Det er et spørgsmål om smag.

Turaeva fortæller, at hun går i kvindeligt undertøj, får manicure og går til kosmetolog.

- Jeg betragter mig selv som en kvinde. Punktum.

